Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения со Словакией о техническом и финансовом сотрудничестве

19:26, 30 марта 2026
Соглашение направлено на создание рамочных условий для привлечения технической и финансовой помощи со стороны Словакии.
Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения со Словакией о техническом и финансовом сотрудничестве
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4819-IX о ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Словацкой Республики о техническом и финансовом сотрудничестве (законопроект № 0356).

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно писала об этом документе.

Ратификация Соглашения обеспечивает выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу в соответствии с положениями Закона Украины «О международных договорах Украины» и самого Соглашения, подписанного 17 октября 2025 года в городе Кошице.

Соглашение направлено на создание рамочных условий для привлечения технической и финансовой помощи со стороны Словакии. Документ определяет виды и формы такой помощи, в частности передачу ноу-хау, проведение тренингов и консультаций, поставку оборудования и материалов, внедрение новых технологий, а также предоставление грантов.

Также Соглашение устанавливает механизмы согласования соответствующих проектов и условия их реализации.

Реализация Соглашения будет способствовать углублению двустороннего сотрудничества между Украиной и Словакией, поддержке реформ в сфере европейской интеграции, привлечению международной технической и финансовой помощи, а также участию словацкой стороны в процессах восстановления и реконструкции Украины.

Принятие Закона не требует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов Украины.

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рассмотрел проект Закона №0356 на своем заседании 12 декабря 2025 года и принял решение внести его на рассмотрение Верховной Рады Украины и рекомендовать принять за основу и в целом.

