Новый ГК оставляет открытым вопрос обнародования данных подозреваемых — судья ВС

В Верховном Суде отметили, что законопроект не дает судье четкого ответа: что имеет приоритет — презумпция невиновности или свобода информации.

Судьи Верховного Суда совместно с учеными обсудили концептуальные основы рекодификации гражданского законодательства, философию будущей реформы и новые правовые институты в сфере вещного, договорного, наследственного и интеллектуального права в контексте евроинтеграции.

Секретарь Пленума Верховного Суда, судья Кассационного гражданского суда Дмитрий Луспеник в контексте книги второй о праве личном прокомментировал новеллы проекта обновленного Гражданского кодекса.

Судья отметил, что критика отдельных положений законопроекта в медиа и социальных сетях является естественным и даже необходимым явлением. По его словам, важно учитывать обоснованные замечания и предложения при доработке документа.

В то же время Луспеник отверг распространенные утверждения о том, что морально-этические основы второй книги ГК являются «набором лозунгов», а также предположения о полном «обнулении» судебной практики после принятия нового кодекса. Он подчеркнул, что именно положения второй книги позволяют судам ежедневно рассматривать дела о защите чести, достоинства и частной жизни, права на имя и т. п.

Кроме того, судья подчеркнул, что проект является продолжением и модернизацией действующего законодательства в контексте евроинтеграции, а не его отменой. При этом будет действовать общий принцип действия законов во времени.

В частности, спикер поддержал редакцию статьи 295 проекта Кодекса о праве на ответ. Он обратил внимание на принципиальное различие между правом на опровержение и правом на ответ: первое — это защита при недостоверной информации, тогда как второе действует независимо от достоверности распространенной информации.

По словам судьи, эти подходы уже давно сформированы в судебной практике и теперь получают законодательное закрепление.

Среди позитивных новелл он также отметил расширение регулирования прав на индивидуальность, «права на забвение» и развитие информационного права.

В то же время судья обратил внимание на ряд вопросов, требующих дополнительного уточнения.

В частности, существует судебное решение ВС о недопустимости обнародования имени лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, до вступления в законную силу обвинительного приговора суда. Оно основано на нормах законодательства, в том числе Конституции Украины, однако подвергается критике со стороны общества. Проект расширяет соответствующие положения, но не дает судье четкого ответа: что имеет приоритет — презумпция невиновности или свобода информации.

По словам судьи, было бы целесообразно уточнить эти нормы и указать на необходимость учета баланса интересов.

Это же касается и статьи 294 проекта ГК Украины о невозможности распространения информации, нарушающей презумпцию невиновности, которая требует от гражданского суда действовать на грани уголовного, уголовно-процессуального и гражданского права.

Также он указал на недостатки формулировки статьи 296 о праве на примирение, которая может создавать ложное впечатление об обязательности отказа суда в иске в случае достижения сторонами примирения.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде 9 апреля зарегистрирован новый проект Гражданского кодекса Украины № 15150, который предусматривает, в частности, существенное обновление книги второй — в части защиты личных неимущественных прав.

Документ предлагает модернизировать так называемый репутационно-информационный блок, сделав его более детализированным и процессуально удобным для применения на практике. В частности, речь идет об уточнении правил относительно распространения информации, ее опровержения, права на ответ и компенсации вреда.

Одной из ключевых новелл является новая редакция статьи 294, которая четко определяет, что считается «распространением информации». В частности, им признается сообщение сведений третьему лицу, тогда как передача информации только самому лицу не подпадает под это понятие. Также обращение в правоохранительные органы для проверки информации не считается ее распространением.

Проект уточняет, что оценочные суждения не подлежат опровержению.

Отдельно детализирован механизм опровержения недостоверной информации. Устанавливаются также правила для опровержения информации в медиа, документах, архивах и в интернете, а также сроки и порядок таких действий.

Кроме того, законопроект кодифицирует:

право на ответ (статья 295);

право на примирение, включая извинение (статья 296);

Так, если действующая ст. 277 оставляет многие вопросы судебной практике, то предложенные законопроектом ст. 294–295 максимально детализируют регламент и фактически прописывают «процедурную инструкцию» для споров.

Кроме того, вводится процессуальная дисциплина. Если ранее сроки опровержения недостоверной информации не были прописаны, то теперь есть четкие сроки: до 14 дней на опровержение; сроки по решению суда.

