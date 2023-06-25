Молодежная сборная Украины досрочно вышла в плей-офф ЧЕ-2023 по футболу

Сборная Украины U-21 вышла в четвертьфинал Евро-2023.

Фото: ua-football.com

В субботу, 24 июня, молодежная сборная Украины в рамках второго тура групповой стадии Евро-2023 победила команду Румынии со счетом 1:0.

Полузащитник сборной Румынии Виктор Дикан отличился автоголом практически на предпоследней минуте основного времени.

Через несколько часов после победы нашей сборной команда Испании победила Хорватию (1:0). Это досрочно сделало подопечных Руслана Ротаня участниками четвертьфинала.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.