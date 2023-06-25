Стоит огромный столб черного дыма: в Воронеже горит нефтебаза, видео

Опубликовали видео масштабного пожара в Воронеже.

В российском Воронеже горит нефтебаза недалеко от Ленинградской, которую ранее захватывали наемники ЧВК «Вагнера». Видео масштабного пожара опубликовали местные Телеграм-каналы.

Из-за пожара над городом стоит столб черного дыма. По данным губернатора, в городе горит резервуар с топливом.

На месте работают более 100 пожарных, жертв, по предварительным данным, нет.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области взорван один из мостов между поселком Анна и городом Борисоглебск.

Добавим, что в Воронеже били по жилым кварталам: есть прилет во дворе, видео.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.