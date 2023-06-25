Стоїть величезний стовп чорного диму: у Воронежі горить нафтобаза, відео

Опублікували відео масштабної пожежі у Воронежі.

У російському Воронежі горить нафтобаза неподалік Ленінградської, яку раніше захоплювали найманці ПВК «Вагнера». Відео масштабної пожежі опублікували місцеві телеграм-канали.

Через пожежу над містом стоїть стовп чорного диму. За даними губернатора, у місті горить резервуар із паливом.

На місці працюють понад 100 пожежників, жертв, за попередніми даними, немає.

Раніше повідомлялося, що у Воронезькій області підірвано один із мостів між селищем Анна та містом Борисоглібськ.

Додамо, що у Воронежі били по житлових кварталах: є «приліт» у дворі, відео.

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