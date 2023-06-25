Молодіжна збірна України достроково вийшла у плей-офф ЧЄ-2023 з футболу

Збірна України U-21 вийшла до чвертьфіналу Євро-2023.

Фото: ua-football.com

У суботу, 24 червня, молодіжна збірна України у рамках другого туру групової стадії Євро-2023 перемогла команду Румунії з рахунком 1:0.

Півзахисник збірної Румунії Віктор Дикан відзначився автоголом на передостанній хвилині основного часу.

За кілька годин після перемоги нашої збірної команда Іспанії перемогла Хорватію (1:0). Це достроково зробило підопічних Руслана Ротаня учасниками чвертьфіналу.

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