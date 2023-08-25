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Получить медицинскую справку для учебных заведений стало проще: алгоритм действий

15:52, 25 августа 2023
Helsi упростил процесс получения обязательных справок для зачисления в сады, школы и вузы, а также трудоустройство по отдельным профессиям.
Получить медицинскую справку для учебных заведений стало проще: алгоритм действий
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На медицинском портале Helsi внедрили новый сервис, упрощающий процедуру получения обязательных медицинских справок для поступления в детские сады, школы и высшие учебные заведения, а также для трудоустройства по определенным профессиям.

Теперь все необходимые данные о форме справок и четком пошаговом алгоритме их получения есть в приложении Helsi, которое доступно с телефона или любого другого девайса.

Чтобы оформить справку в приложении Helsi, необходимо войти и выбрать «Сервисы», далее разделы «Справки и профилактика».

На экране появится список медицинских справок, которые сегодня предоставляют медицинские учреждения Украины, а именно:

  • № 086-1/о - для садика и школы;
  • № 086-о - для вузов;
  • № 028/о – для бассейна;
  • № 083/о – для водителей;
  • № 1-ОМК – для личной медицинской книжки.

Выбрав нужный вид справки, пользователь может просмотреть, какие документы, консультации врачей и анализы необходимы для ее получения. После этого прямо из приложения можно записаться на прием к профильным врачам на удобное время.

Результаты медосмотров, анализы и справки можно хранить в разделе «Медицинские документы» в приложении и при необходимости дать врачу доступ, распечатать или переслать.

Впоследствии в Helsi будет добавлен алгоритм, позволяющий получать справки в ускоренном режиме. Добавят в приложение перечень частных больниц, предоставляющих комплексную услугу прохождения медосмотра и сдачи анализов для получения справок в одном месте «под ключ».

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