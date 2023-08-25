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Отримати медичну довідку для навчальних закладів стало значно простіше: алгоритм дій

15:52, 25 серпня 2023
Helsi спростив процес отримання обов'язкових довідок для зарахування до садочків, шкіл та ВНЗ, а також працевлаштування за окремими професіями.
Отримати медичну довідку для навчальних закладів стало значно простіше: алгоритм дій
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На медичному порталі Helsi впровадили новий сервіс, який спрощує процедуру отримання обов'язкових медичних довідок для вступу до дитячих садочків, шкіл та вищих навчальних закладів, а також для працевлаштування за певними професіями.

Тепер всі необхідні дані про форму довідок та чіткий покроковий алгоритм їх отримання є у застосунку Helsi, який доступний з телефону чи будь-якого іншого девайса.

Щоб оформити довідку у застосунку Helsi, необхідно зайти у нього та обрати «Сервіси», далі розділи «Довідки та профілактика».

На екрані з'явиться список медичних довідок, які на сьогодні надають медичні заклади України, а саме:

  • № 086-1/о — для садочка та школи;
  • № 086-о — для ВНЗ;
  • № 028/о — для басейну;
  • № 083/о — для водіїв;
  • № 1-ОМК — для особистої медичної книжки.

Вибравши потрібний вид довідки, користувач може переглянути, які документи, консультації лікарів та аналізи необхідні для її отримання. Після цього прямо з додатка можна записатись на прийом до профільних лікарів на зручний час.

Результати медоглядів, аналізи та довідки можна зберігати в розділі «Медичні документи» в застосунку та за необхідності дати доступ лікарю, видрукувати чи переслати.

Згодом в Helsi буде доданий алгоритм, який дозволить отримувати довідки у пришвидшеному режимі. Додадуть у додаток перелік приватних лікарень, які надають комплексну послугу проходження медогляду та здачі аналізів для отримання довідок в одному місці «під ключ».

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