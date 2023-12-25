Е-рецепты снова будут отпускаться по номеру и коду в СМС-сообщении

С 26 декабря отправка СМС для е-рецептов будет осуществляться в обычном режиме.

В понедельник, 25 декабря, Министерство здравоохранения Украины сообщило, что отправка СМС-сообщений для отпуска е-рецептов возобновлена. Об этом говорится в пресс-службе Минздрава.

«Пациенты, как и раньше, смогут получить необходимые рецептурные лекарства, указав номер рецепта и код его погашения - эта информация поступает им на телефон», - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что недавно из-за задержек в работе одного из операторов мобильных сетей были введены временные изменения в выписке е-рецептов. Поскольку абоненты снова могут получать СМС-сообщения, от 26 декабря 2023 отправка СМС для е-рецептов будет осуществляться в обычном режиме.

«Для погашения е-рецептов, созданных в период с 15.12.2023 по 25.12.2023 включительно, пациент может использовать код, указанный в информационной справке по рецепту», - добавляют в министерстве.

Также отмечается, что дополнительных действий от медицинских работников не требуется.

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