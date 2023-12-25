В декабре на пенсионные выплаты направлено 58 млрд грн.

В понедельник, 25 декабря, Пенсионный фонд Украины сообщил, что завершил финансирование пенсий за декабрь 2023 года. Об этом говорится в пресс-службе ПФ.

Отмечается, что в декабре на пенсионные выплаты направлено 58 млрд грн.

Таким образом, ПФ завершил финансирование пенсий в 2023 году.

Напомним, в ноябре Пенсионный фонд Украины направил на пенсионные выплаты 57,9 млрд. грн.

Ранее Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило условия пенсионного обеспечения военнослужащих.

Напомним, Кабмин предлагает ограничить одним прожиточным минимумом пенсию лицам, осужденным за преступления против нацбезопасности.

Добавим, первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк сообщил, что в 2024 году повышение пенсий в Украине коснется более половины пенсионеров, особенно тех, которые получают минимальные выплаты.

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