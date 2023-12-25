У грудні на пенсійні виплати спрямовано 58,0 млрд грн.

У понеділок, 25 грудня, Пенсійний фонд України повідомив, що завершив фінансування пенсій за грудень 2023 року. Про це йдеться у пресслужбі ПФ.

Зазначається, що у грудні на пенсійні виплати спрямовано 58,0 млрд грн.

Таким чином, ПФ завершив фінансування пенсій у 2023 році.

Нагадаємо, у листопаді Пенсійний фонд України спрямував на пенсійні виплати 57,9 млрд грн.

Раніше Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало умови пенсійного забезпечення військовослужбовців.

Крім того, Кабмін пропонує обмежити одним прожитковим мінімумом пенсію особам, засудженим за злочини проти нацбезпеки.

Додамо, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк повідомив, що у 2024 році підвищення пенсій в Україні торкнеться понад половину пенсіонерів особливо тих, які отримують мінімальні виплати.

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