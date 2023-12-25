Е-рецепти знову відпускатимуть за номером та кодом в СМС-повідомлені

З 26 грудня надсилання СМС для е-рецептів буде здійснюватися у звичному режимі.

У понеділок, 25 грудня, Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що надсилання СМС-повідомлень для відпуску е-рецептів відновлено. Про це йдеться у пресслужбі МОЗ.

«Пацієнти, як і раніше, зможуть отримати необхідні рецептурні ліки, вказавши номер рецепта та код його погашення – ця інформація надходить їм на телефон», - сказано у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що нещодавно через затримки у роботі одного з операторів мобільних мереж були запроваджені тимчасові зміни у виписуванні е-рецептів. Оскільки абоненти знову можуть отримувати СМС-повідомлення, від 26 грудня 2023 року надсилання СМС для е-рецептів буде здійснюватися у звичному режимі.

«Для погашення е-рецептів, створених у період з 15.12.2023 по 25.12.2023 включно, пацієнт може використати код, зазначений в інформаційній довідці до рецепта», - додають у міністерстві.

Також наголошується, що додаткові дії від медичних працівників не потрібні.

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