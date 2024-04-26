Практика судов
  1. Общество
  2. / В Украине

Какие надбавки и доплаты к выплатам могут получить украинские пенсионеры

18:33, 26 апреля 2024
Дополнительные выплаты можно получать не только по возрасту, но и за дополнительный стаж, а также за несовершеннолетних детей и в случае, если пенсия меньше 3250 гривен.
Какие надбавки и доплаты к выплатам могут получить украинские пенсионеры
Фото: economy.24tv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине доступен ряд выплат для пенсионеров. Об этом сообщает «Фокус».

Одной из надбавок есть доплаты в зависимости от возраста:

  • пенсионеры в возрасте 70 лет получают дополнительно 300 гривен;
  • в 75 лет - 456 гривен;
  • а в 80 лет - 570 гривен.

Эти доплаты предназначены для граждан, размер пенсии которых не превышает 10340 гривен.

Также пенсионеры могут получать доплаты за каждый год страхового стажа сверх установленного минимума – 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Эти доплаты составляют 1% от размера пенсии за каждый дополнительный год стажа, но не более 1% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В Украине также существуют автоматические надбавки, назначаемые без необходимости обращения. Например, пенсионерам, достигшим 65-летнего возраста и имеющим необходимый страховой стаж, автоматически устанавливается доплата, если размер их пенсии не превышает 40% от минимальной зарплаты.

Для некоторых надбавок требуется предоставление документов и заявления. К примеру, пенсионеры могут получить доплаты за несовершеннолетних детей, если находятся на их содержании и не работают.

Также пенсионерам-военнослужащим устанавливается надбавка в размере 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Кроме того, ООН предоставляет специальную доплату для инвалидов с детства и детей с инвалидностью в рамках своей Всемирной продовольственной программы. Это сообщается на правительственном портале. Граждане могут получить доплату, если их ежемесячная пенсия составляет менее 3250 грн и они не получают других государственных социальных выплат или не находятся на оккупированной территории Украины. Размер доплаты определяется как разница между 3250 грн. и суммой пенсии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Оплату расходов, связанных с выполнением одобренных Кабмином мировых соглашений, Минюст будет производить в исключительных случаях

Оплата расходов на выполнение мировых соглашений будет осуществляться Минюстом в виде исключения – если условиями соглашения не предусмотрен другой орган.

Кабмин упростил процедуру вырубки лесов и поручил через 3 года запретить сплошные рубки в горных лесах Карпатского региона

Процесс получения разрешения на вырубку леса упрощен во время войны и еще на 6 месяцев после прекращения или отмены военного положения.

У госрегистраторов при регистрации недвижимости появилась возможность проверить, не поддельное ли судебное решение, в два клика

Госрегистраторам будет проще проверить действительность судебного решения для регистрации недвижимого имущества – реализовано автоматическое взаимодействие.

Автоматизированная система документооборота суда будет работать по новым правилам – Совет судей

Положение об автоматизированной системе документооборота суда будет изложено в новой редакции – Совет судей.

Ирина Мудрая рассказала, какие проблемы судебной власти будут решаться в первую очередь: приоритеты Офиса Президента

Среди приоритетов – обеспечение функционирования судебной власти, новая карта судов, назначение новых судей, реформирование Государственной судебной администрации.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Данило Гетманцев
    Данило Гетманцев
    голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Михайло Ніколаєв
    Михайло Ніколаєв
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Сергій Чванкін
    Сергій Чванкін
    голова Київського районного суду м. Одеси