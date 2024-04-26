Какие надбавки и доплаты к выплатам могут получить украинские пенсионеры

Дополнительные выплаты можно получать не только по возрасту, но и за дополнительный стаж, а также за несовершеннолетних детей и в случае, если пенсия меньше 3250 гривен.

Фото: economy.24tv.ua

В Украине доступен ряд выплат для пенсионеров. Об этом сообщает «Фокус».

Одной из надбавок есть доплаты в зависимости от возраста:

пенсионеры в возрасте 70 лет получают дополнительно 300 гривен;

в 75 лет - 456 гривен;

а в 80 лет - 570 гривен.

Эти доплаты предназначены для граждан, размер пенсии которых не превышает 10340 гривен.

Также пенсионеры могут получать доплаты за каждый год страхового стажа сверх установленного минимума – 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Эти доплаты составляют 1% от размера пенсии за каждый дополнительный год стажа, но не более 1% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В Украине также существуют автоматические надбавки, назначаемые без необходимости обращения. Например, пенсионерам, достигшим 65-летнего возраста и имеющим необходимый страховой стаж, автоматически устанавливается доплата, если размер их пенсии не превышает 40% от минимальной зарплаты.

Для некоторых надбавок требуется предоставление документов и заявления. К примеру, пенсионеры могут получить доплаты за несовершеннолетних детей, если находятся на их содержании и не работают.

Также пенсионерам-военнослужащим устанавливается надбавка в размере 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Кроме того, ООН предоставляет специальную доплату для инвалидов с детства и детей с инвалидностью в рамках своей Всемирной продовольственной программы. Это сообщается на правительственном портале. Граждане могут получить доплату, если их ежемесячная пенсия составляет менее 3250 грн и они не получают других государственных социальных выплат или не находятся на оккупированной территории Украины. Размер доплаты определяется как разница между 3250 грн. и суммой пенсии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.