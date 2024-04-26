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Які надбавки та доплати до виплат можуть отримати українські пенсіонери

18:33, 26 квітня 2024
Додаткові виплати можна отримувати не тільки за віком, а й за додатковий стаж, а також за неповнолітніх дітей і в разі, якщо пенсія менша за 3250 гривень.
Які надбавки та доплати до виплат можуть отримати українські пенсіонери
Фото: economy.24tv.ua
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В Україні доступна низка виплат для пенсіонерів. Про це повідомляє «Фокус».

Однією з надбавок є доплати залежно від віку:

  • пенсіонери віком 70 років отримують додатково 300 гривень;
  • у 75 років — 456 гривень;
  • а у 80 років — 570 гривень.

Ці доплати призначені для громадян, розмір пенсії яких не перевищує 10 340 гривень.

Також пенсіонери можуть отримувати доплати за кожен рік страхового стажу понад установлений мінімум — 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Ці доплати становлять 1% від розміру пенсії за кожен додатковий рік стажу, але не більш ніж 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

В Україні також існують автоматичні надбавки, що призначаються без необхідності звернення. Наприклад, пенсіонерам, які досягли 65-річного віку та мають необхідний страховий стаж, автоматично встановлюється доплата, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує 40% від мінімальної зарплати.

Для деяких надбавок потрібне надання документів і відповідної заяви. Наприклад, пенсіонери можуть отримати доплати за неповнолітніх дітей, якщо перебувають на їхньому утриманні та не працюють.

Також пенсіонерам-військовослужбовцям встановлюється надбавка в розмірі 50% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Крім того, ООН надає спеціальну доплату для інвалідів із дитинства й дітей із інвалідністю в межах своєї Всесвітньої продовольчої програми. Це повідомляється на урядовому порталі. Громадяни можуть отримати доплату, якщо їхня щомісячна пенсія становить менше ніж 3250 грн і вони не отримують інших державних соціальних виплат або не перебувають на окупованій території України. Розмір доплати визначається як різниця між 3250 грн і сумою пенсії.

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