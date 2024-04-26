Які надбавки та доплати до виплат можуть отримати українські пенсіонери

В Україні доступна низка виплат для пенсіонерів. Про це повідомляє «Фокус».
Однією з надбавок є доплати залежно від віку:
Ці доплати призначені для громадян, розмір пенсії яких не перевищує 10 340 гривень.
Також пенсіонери можуть отримувати доплати за кожен рік страхового стажу понад установлений мінімум — 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Ці доплати становлять 1% від розміру пенсії за кожен додатковий рік стажу, але не більш ніж 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
В Україні також існують автоматичні надбавки, що призначаються без необхідності звернення. Наприклад, пенсіонерам, які досягли 65-річного віку та мають необхідний страховий стаж, автоматично встановлюється доплата, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує 40% від мінімальної зарплати.
Для деяких надбавок потрібне надання документів і відповідної заяви. Наприклад, пенсіонери можуть отримати доплати за неповнолітніх дітей, якщо перебувають на їхньому утриманні та не працюють.
Також пенсіонерам-військовослужбовцям встановлюється надбавка в розмірі 50% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
Крім того, ООН надає спеціальну доплату для інвалідів із дитинства й дітей із інвалідністю в межах своєї Всесвітньої продовольчої програми. Це повідомляється на урядовому порталі. Громадяни можуть отримати доплату, якщо їхня щомісячна пенсія становить менше ніж 3250 грн і вони не отримують інших державних соціальних виплат або не перебувають на окупованій території України. Розмір доплати визначається як різниця між 3250 грн і сумою пенсії.
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