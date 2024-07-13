Прибавка к пенсии в 70 лет: кто может получить дополнительные деньги

На надбавку по возрасту могут рассчитывать пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста.

Фото: legalaid.gov.ua

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Большинство граждан Украины по достижении 70-летнего возраста имеют право на надбавки по возрасту, передает «24 канал».

На надбавку по возрасту могут рассчитывать пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста. Им автоматически будут ежемесячно доплачивать 300 гривен.

Со временем эта надбавка будет расти так:

от достижения 75 до 79 лет включительно – до 456 гривен;

от 80 лет – до 570 гривен.

Отмечается, что такие доплаты могут получить лица, пенсии которых не превышают 10 340, 35 гривен.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд имеет право снизить пенсионные выплаты на 20% в случае, если пенсионер устроится на работу и не сообщит об этом ПФУ.

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