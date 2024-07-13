Получил 6000 грн взятки за согласование проекта землеустройства: в Черкасской области перед судом предстал чиновник

Бывший чиновник отправился за решетку за вымогательство и получение неправомерной выгоды.

В Черкасской области осужден бывший чиновник сектора в Черкасской области Государственного агентства водных ресурсов Украины за вымогательство и получение неправомерной выгоды.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, чиновник, являясь должностным лицом, занимающим ответственное положение, с целью получения неправомерной выгоды неоднократно в течение 2017 – 2018 годов при общении с лицом, привлеченным к конфиденциальному сотрудничеству, высказывал последнему просьбу предоставить неправомерную выгоду в размере 6 000 гривен за беспрепятственное согласование проекта землеустройства об отводе земельного участка для рыбохозяйственных нужд и разрешения на спецводопользование указанным водным объектом.

В дальнейшем, во время встреч бывший чиновник получил от последнего оговоренную сумму неправомерной выгоды.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении указанного уголовного правонарушения и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением на 1 год права занимать административные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку длится предусмотренный законом срок на его апелляционное обжалование сторонами уголовного производства.

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