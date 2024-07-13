Отримав 6000 грн хабаря за погодження проекту землеустрою: на Черкащині перед судом постав посадовець

Колишній посадовець відправився за ґрати за вимагання і одержання неправомірної вигоди.

На Черкащині засуджено колишнього посадовця сектору у Черкаській області Державного агентства водних ресурсів України за вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, посадовець, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, з метою одержання неправомірної вигоди неодноразово протягом 2017 – 2018 років при спілкуванні з особою, залученою до конфіденційного співробітництва, висловлював останньому прохання надати неправомірну вигоду в розмірі 6 000 гривень за безперешкодне погодження проєкту землеустрою про відведення земельної ділянки для рибогосподарських потреб і дозволу на спецводокористування вказаним водним об’єктом.

У подальшому, під час зустрічей колишній посадовець одержав від останнього обумовлену суму неправомірної вигоди.

Вироком суду чоловіка визнано винним у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням на 1 рік права обіймати адміністративні посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

На даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває передбачений законом строк на його апеляційне оскарження сторонами кримінального провадження.

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