19 конгресменів-демократів публічно закликали Джо Байдена знятись з виборів

Все більше демократів публічно закликають Джо Байдена знятись з виборів.

Фото: lemde.fr

У США 19 демократів з Палати представників публічно закликали Джо Байдена припинити участь в перегонах за посаду президента на виборах 2024 року, передає The New York Times.

Видання стверджує, що 19 конгресменів-демократів з 213 у Палаті представників та один сенатор-демократ виступили із закликом до президента Джо Байдена вийти з перегонів.

«Я вважаю, що настав час для президента Байдена передати естафету», - сказав Майк Левін член Палати представників від Каліфорнії.

У свою чергу сенатор від штату Вермонт Пітер Велч прямо закликав Байдена зняти свою кандидатуру.

«Заради блага країни я закликаю президента Байдена зняти свою кандидатуру з перегонів», - сказав він.

Нагадаємо, раніше Джим Хаймс, головний демократ у Комітеті з розвідки Палати представників, закликав Байдена звільнити місце для «молодшого наступника» одразу через кілька хвилин після того, як він закінчив свою промову.

За його словами, президент США має захистити свою «спадщину» і не є «найсильнішим кандидатом» на перемогу над Дональдом Трампом на виборах у листопаді. Також він закликав Байдена поставити інтереси США «на перше місце».

За ним був Скотт Пітерс, конгресмен з Каліфорнії, який сказав: «Ставки високі, і ми на шляху до програшу».

У свою чергу Ерік Соренсен з Іллінойсу закликав 81-річного президента відмовитися від висування своєї кандидатури від демократичної партії на користь «лідера, який протистоятиме нинішнім загрозам демократії».

Раніше голлівудський актор Джордж Клуні закликав Джо Байдена знятися з президентських перегонів.

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