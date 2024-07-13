Практика судів
  1. У світі

19 конгресменів-демократів публічно закликали Джо Байдена знятись з виборів

18:40, 13 липня 2024
Все більше демократів публічно закликають Джо Байдена знятись з виборів.
19 конгресменів-демократів публічно закликали Джо Байдена знятись з виборів
Фото: lemde.fr
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США 19 демократів з Палати представників публічно закликали Джо Байдена припинити участь в перегонах за посаду президента на виборах 2024 року, передає The New York Times.

Видання стверджує, що 19 конгресменів-демократів з 213 у Палаті представників та один сенатор-демократ виступили із закликом до президента Джо Байдена вийти з перегонів.

«Я вважаю, що настав час для президента Байдена передати естафету», - сказав Майк Левін член Палати представників від Каліфорнії.

У свою чергу сенатор від штату Вермонт Пітер Велч прямо закликав Байдена зняти свою кандидатуру.

«Заради блага країни я закликаю президента Байдена зняти свою кандидатуру з перегонів», - сказав він.

Нагадаємо, раніше Джим Хаймс, головний демократ у Комітеті з розвідки Палати представників, закликав Байдена звільнити місце для «молодшого наступника» одразу через кілька хвилин після того, як він закінчив свою промову.

За його словами, президент США має захистити свою «спадщину» і не є «найсильнішим кандидатом» на перемогу над Дональдом Трампом на виборах у листопаді. Також він закликав Байдена поставити інтереси США «на перше місце».

За ним був Скотт Пітерс, конгресмен з Каліфорнії, який сказав: «Ставки високі, і ми на шляху до програшу».

У свою чергу Ерік Соренсен з Іллінойсу закликав 81-річного президента відмовитися від висування своєї кандидатури від демократичної партії на користь «лідера, який протистоятиме нинішнім загрозам демократії».

Раніше голлівудський актор Джордж Клуні закликав Джо Байдена знятися з президентських перегонів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
СБУ відмовлятиме у допуску до держтаємниці посадовцям, які не повідомили про свій виїзд у приватних справах за кордон чи не пройшли поліграф, що матиме наслідком звільнення чи переведення

При цьому надання допуску до держтаємниці передбачатиме проходження громадянином психіатричного огляду, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин.

Кабмін відстрочив взяття на військовий облік студентів, які виїхали за кордон з ТОТ чи території активних бойових дій

Особам, які вибули за кордон з тимчасово окупованої території та територій активних бойових дій, і планують зарахування на навчання, відстрочили постановку на військовий облік, але до інших норм постанови зміни не внесли.

Кому передавати – визначить ДСА: стала відома фінальна редакція закону про передачу справ ОАСК до інших адмінсудів

Також ДСА визначить, коли закон про передачу справ Окружного адмінсуду Києва набуде чинності.

Верховний Суд пояснив, чи можна членів МСЕК засудити за отримання хабаря в розумінні примітки до статті 369-2 КК

Голова і члени МСЕК є особами, уповноваженими на виконання функцій держави, в розумінні примітки до статті 369-2 КК про зловживання впливом – Верховний Суд.

У Верховній Раді повернулися до обговорення законопроекту про заборону користування Telegram посадовцям, якщо той не надасть Нацраді структуру власності

Комітети Верховної Ради обговорили законопроект Миколи Княжицького про регулювання Telegram в Україні.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роксолана Качур
    Роксолана Качур
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Притула
    Костянтин Притула
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Вадим Андрухів
    Вадим Андрухів
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сивокозов
    Олександр Сивокозов
    голова ради приватних виконавців Дніпропетровської області