У Києві в озері втопилися двоє чоловіків

У Голосіївському районі столиці дві людини загинуло на воді.

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У суботу, 13 липня, в озері по вулиці Самійла Кішки втопилися два чоловіка.

Як повідомило Головне управління ДСНС України у м. Києві, водолази виявили тіло у 10 метрах від берега на глибині 3 метрів.

За допомогою рятувального спорядження потопельника було доставлено до берега.

У ДСНС додали, що тіло ще одного чоловіка з води дістали свідки події, ще до прибуття рятувальників.

Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 13 липня в селі Дударі Обухівського району під час купання втопилася дитина.

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