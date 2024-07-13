У Києві в озері втопилися двоє чоловіків

У суботу, 13 липня, в озері по вулиці Самійла Кішки втопилися два чоловіка.
Як повідомило Головне управління ДСНС України у м. Києві, водолази виявили тіло у 10 метрах від берега на глибині 3 метрів.
За допомогою рятувального спорядження потопельника було доставлено до берега.
У ДСНС додали, що тіло ще одного чоловіка з води дістали свідки події, ще до прибуття рятувальників.
Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, 13 липня в селі Дударі Обухівського району під час купання втопилася дитина.
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