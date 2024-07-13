В Киеве в озере утонули двое мужчин

В Голосеевском районе столицы два человека погибли на воде.

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В субботу, 13 июля, в озере по улице Самойла Кошки утонули два человека.

Как сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киеве, водолазы обнаружили тело в 10 метрах от берега на глубине 3 метров.

С помощью спасательного снаряжения утопленник был доставлен к берегу.

В ГСЧС добавили, что тело еще одного мужчины из воды достали свидетели происшествия, еще до прибытия спасателей.

Обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранителями.

Напомним, 13 июля в селе Дудари Обуховского района во время купания в пруду утонул ребенок.

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