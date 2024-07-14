Практика судов
  1. В Украине

Гоструда напоминает, как исчисляется страховой стаж

07:36, 14 июля 2024
Страховой стаж – период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса.
Гоструда напоминает, как исчисляется страховой стаж
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба по вопросам труда напоминает, как исчисляется страховой стаж.

Страховой стаж – период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса.

Страховой стаж исчисляется по данным, содержащимся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, в том числе по данным о трудовой деятельности работников, внесенных в соответствии с Законом Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование ”, а за периоды, за которые не внесены данные в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, – в порядке и на условиях, предусмотренных ранее действующим законодательством (статья 9 Основ законодательства Украины об общеобязательном государственном социальном страховании ).

Ранее мы писали, как количество страхового стажа влияет на размер пенсии.

Также сообщалось, как получить справки о заработной плате и страховом стаже.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Приказ об отстранении от работы является незаконным, если работник не является подозреваемым или обвиняемым, а решение следственного судьи о его отстранении отсутствует – Верховный Суд

Такого основания отстранения от работы как проведения досудебного расследования по факту возможной причастности работника к совершению уголовного нарушения нормами трудового права не предусмотрено.

Верховный Суд: Для получения статуса члена семьи погибшего военнослужащего, умершего в результате полученного во время службы заболевания, необходимо установить связанность заболевания с пребыванием на фронте

Для получения статуса «члена семьи погибшего» военнослужащего скончавшегося в результате заболевания, полученного в период прохождения военной службы, необходимым условием является установленная связанность заболевания умершего военнослужащего с пребыванием на фронте или получением заболевания в период прохождения военной службы – Верховный Суд.

Полицейский запрыгнул на мопед потерпевшего и, применяя удушение, нанес удары в голову – Верховный Суд сделал вывод о применении насилия при безосновательном задержании

Безосновательная попытка полицейского задержать потерпевшего при отсутствии в действиях последнего правонарушения, применения физического насилия с причинением телесных повреждений свидетельствует о доказанности виновности правоохранителя в превышении служебных полномочий – Верховный Суд.

НАПК сможет подавать документы на отсрочку от мобилизации своим экспертам отдельно от Кабмина

Для оформления отсрочки экспертам по нормативно-правовым актам, работающим в НАПК, не нужно будет идти в ТЦК, а НАПК сможет подавать соответствующие документы на этих экспертов, независимо от Кабмина.

Суд вынес приговор мужчине, который не прибывал по вызову в ТЦК по повестке и не хотел проходить ВЛК

За нарушение правил военного учета может наступить не только административная, но и уголовная ответственность – суд вынес приговор мужчине, не приходившему в ТЦК по повестке.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду