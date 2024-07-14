Гоструда напоминает, как исчисляется страховой стаж

Страховой стаж – период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса.

Государственная служба по вопросам труда напоминает, как исчисляется страховой стаж.

Страховой стаж – период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса.

Страховой стаж исчисляется по данным, содержащимся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, в том числе по данным о трудовой деятельности работников, внесенных в соответствии с Законом Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование ”, а за периоды, за которые не внесены данные в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, – в порядке и на условиях, предусмотренных ранее действующим законодательством (статья 9 Основ законодательства Украины об общеобязательном государственном социальном страховании ).

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