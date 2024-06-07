Стало известно, как количество страхового стажа влияет на размер пенсии.

Срок ухода на пенсию и размер выплат зависит от многих факторов. В частности, и от количества страхового стажа, который приобрело лицо. Об этом сообщает издание «На пенсии».
Так, от количества приобретенного стажа, который имеет человек, зависит, когда именно он сможет уйти на пенсию. В частности, чтобы выйти на заслуженный отдых в 2024 году, в 60 лет минимальное требование составляет 31 год стажа.
Для того, чтобы выйти на пенсию в 63 года нужно приобрести не менее 21 года стажа. К 2028 году эти показатели будут ежегодно расти.
Для того чтобы выйти на пенсию в 65 лет, нужно иметь минимум 15 лет стажа. Этот показатель будет оставаться постоянным.
Кроме того, пенсионеры могут получить надбавку за сверхурочный стаж. Доплата начисляется в результате проведения соответствующего перерасчета.
Прибавка составляет 1% от основного размера пенсии за каждый год стажа. Однако она не может быть больше 1% от прожиточного минимума.
Вышедшие на пенсию пенсионеры могут получать выплаты в другом размере из-за изменения требований:
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