Стало известно, как количество страхового стажа влияет на размер пенсии.

Пенсионеры могут получить надбавку за сверхурочный стаж.

Срок ухода на пенсию и размер выплат зависит от многих факторов. В частности, и от количества страхового стажа, который приобрело лицо. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Так, от количества приобретенного стажа, который имеет человек, зависит, когда именно он сможет уйти на пенсию. В частности, чтобы выйти на заслуженный отдых в 2024 году, в 60 лет минимальное требование составляет 31 год стажа.

Для того, чтобы выйти на пенсию в 63 года нужно приобрести не менее 21 года стажа. К 2028 году эти показатели будут ежегодно расти.

Для того чтобы выйти на пенсию в 65 лет, нужно иметь минимум 15 лет стажа. Этот показатель будет оставаться постоянным.

Кроме того, пенсионеры могут получить надбавку за сверхурочный стаж. Доплата начисляется в результате проведения соответствующего перерасчета.

Прибавка составляет 1% от основного размера пенсии за каждый год стажа. Однако она не может быть больше 1% от прожиточного минимума.

Вышедшие на пенсию пенсионеры могут получать выплаты в другом размере из-за изменения требований:

до октября 2011 года сверхурочным был стаж от 25 лет для мужчин и от 20 лет для женщин.

после октября 2011: для мужчин – от 35 лет, женщин – от 30 лет.

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