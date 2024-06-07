Стало відомо, як кількість страхового стажу впливає на розмір пенсії

Пенсіонери можуть отримати надбавку за понаднормовий стаж.

Термін виходу на пенсію та розмір виплат залежить від багатьох факторів. Зокрема, й від кількості страхового стажу, який набула особа. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Так, від кількості набутого стажу, який має людина, залежить коли саме вона зможе піти на пенсію. Зокрема, аби вийти на заслужений відпочинок у 2024 році, у 60 років мінімальна вимога складає 31 рік стажу.

Для того, щоб вийти на пенсію у 63 роки потрібно набути щонайменше 21 рік стажу. До 2028 року ці показники будуть щорічно зростати.

Для того, щоб вийти на пенсію у 65 років, треба мати мінімум 15 років стажу. Цей показник буде залишатися сталим.

Крім того, пенсіонери можуть отримати надбавку за понаднормовий стаж. Доплата нараховується внаслідок проведення відповідного перерахунку.

Надбавка складає 1% від основного розміру пенсії за кожен рік стажу. Проте вона не може бути більшою ніж 1% від прожиткового мінімуму.

Пенсіонери, які вийшли на пенсію раніше, можуть отримувати виплати в іншому розмірі через зміну вимог:

до жовтня 2011 року понаднормовим був стаж від 25 років для чоловіків та від 20 років для жінок.

після жовтня 2011 року: для чоловіків – від 35 років, жінок – від 30 років.

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