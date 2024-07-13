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19 конгрессменов-демократов публично призвали Джо Байдена сняться с выборов

18:40, 13 июля 2024
Все больше демократов публично призывают Джо Байдена сняться с выборов.
19 конгрессменов-демократов публично призвали Джо Байдена сняться с выборов
Фото: lemde.fr
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В США 19 демократов из Палаты представителей публично призвали Джо Байдена прекратить участие в гонке за пост президента на выборах 2024 года, передает The New York Times.

Издание утверждает, что 19 конгрессменов-демократов из 213 в Палате представителей и один сенатор-демократ выступили с призывом к президенту Джо Байдену выйти из гонки.

«Я считаю, что пора для президента Байдена передать эстафету», - сказал Майк Левин член Палаты представителей от Калифорнии.

В свою очередь сенатор от штата Вермонт Питер Уэлч прямо призвал Байдена снять свою кандидатуру.

«Ради блага страны я призываю президента Байдена снять свою кандидатуру с гонки», - сказал он.

Напомним, ранее Джим Хаймс, главный демократ в Комитете по разведке Палаты представителей, призвал Байдена освободить место для «более молодого преемника» всего через несколько минут после того, как он закончил свою речь.

По его словам, президент США должен защитить свое «наследие» и не является «самым сильным кандидатом» на победу над Дональдом Трампом на выборах в ноябре. Также он призвал Байдена поставить интересы США «на первое место».

За ним последовал Скотт Питерс, конгрессмен из Калифорнии, который сказал: «Ставки высоки, и мы на пути к проигрышу».

В свою очередь, Эрик Соренсен из Иллинойса призвал 81-летнего президента отказаться от выдвижения своей кандидатуры от демократической партии в пользу «лидера, который будет противостоять нынешним угрозам демократии».

Ранее голливудский актер Джордж Клуни призвал Джо Байдена сняться с президентской гонки.

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