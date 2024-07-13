Надбавка до пенсії у 70 років: хто може отримати додаткові гроші

На надбавку за віком можуть розраховувати пенсіонери, які досягли 70-річного віку

Фото: legalaid.gov.ua

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Більшість громадян України після досягнення 70-річного віку мають право на надбавки за віком, передає «24 канал».

На надбавку за віком можуть розраховувати пенсіонери, які досягли 70-річного віку. Їм автоматично щомісяця доплачуватимуть 300 гривень.

З часом ця надбавка зростатиме так:

від досягнення 75 до 79 років включно – до 456 гривень;

від 80 років – до 570 гривень.

Зазначається, що такі доплати можуть отримати особи, чиї пенсії не перевищують 10 340, 35 гривень.

Раніше ми писали, що Пенсійний фонд має право зменшити пенсійні виплати на 20% у випадку, якщо пенсіонер влаштується на роботу та не повідомить про це ПФУ.

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