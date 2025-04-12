Как собрать и подать доказательства для подтверждения факта отцовства — в Минюсте разъяснили

В делах об установлении отцовства немаловажную роль играют надлежащие доказательства, подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица.

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В делах о установлении отцовства важную роль играют надлежащие доказательства, которые подтверждают происхождение ребенка от конкретного лица. Это могут быть документы (фото, письма, анкеты), информация от свидетелей, а также результаты судебно-генетической экспертизы. На этом акцентируют внимание в Министерстве юстиции.

К заявлению о установлении факта отцовства в качестве доказательств можно предоставить такие документы:

документы, подтверждающие родственные связи (семейные фото, письма, анкеты, решения судов, выписки из домовых книг и т.д.);

справки органов ДРАЦС о невозможности восстановления записей или внесения изменений в них;

объяснения свидетелей, которые могут подтвердить взаимоотношения между заявителем и умершим.

Этот список не является исчерпывающим — в дело можно добавить любые другие сведения, которые могут подтвердить факт отцовства.

Заключение судебно-генетической или судебно-иммунологической экспертизы может стать основанием для категорического вывода о признании отцовства в судебном порядке. Все доказательства отцовства должны оцениваться судом в их совокупности.

Наиболее убедительным доказательством в делах об установлении отцовства является ДНК-экспертиза. Ее точность достигает 99,99%. Во время исследования сравниваются образцы ДНК ребенка и ДНК отцов.

Сроки исследования ДНК зависят от лаборатории. Результаты могут быть готовы как через несколько дней, так и через месяц. Подобные генетические исследования можно сделать не в каждой лаборатории. Стоимость исследования зависит от типа теста и других факторов, поэтому каждый пациент сам решает, делать его или нет.

В судебном разбирательстве дела об установлении отцовства стороны взаимным согласием сами выбирают экспертное учреждение. Если такого согласия не достигнуто, то суд самостоятельно решает, в какой медицинской лаборатории будет проведен тест ДНК.

По необходимости суд может назначить несколько экспертов для подготовки одного заключения. Проведение судебной молекулярно-генетической экспертизы состоит из нескольких этапов.

Материал для анализа обычно собирается с помощью мазка изо рта, но возможно использование и нестандартных образцов, таких как ногти или волосы.

Процедура проходит в несколько этапов: сбор материала, доставка в лабораторию, анализ и подготовка заключения. Если стороны не согласны по лаборатории, ее выбирает суд.

Суд учитывает все доказательства в совокупности — каждый отдельный документ или вывод не имеет заранее установленной силы. Важна не только наличие доказательства, но и его надлежность, допустимость, достоверность и связь с другими материалами дела. После рассмотрения всех обстоятельств суд выносит решение.

В случаях, когда отец умер и нет образцов его ДНК, суд может назначить посмертную молекулярно-генетическую экспертизу. Для этого проводится эксгумация и дальнейшее исследование биологического материала.

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