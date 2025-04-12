Как собрать и подать доказательства для подтверждения факта отцовства — в Минюсте разъяснили

В делах о установлении отцовства важную роль играют надлежащие доказательства, которые подтверждают происхождение ребенка от конкретного лица. Это могут быть документы (фото, письма, анкеты), информация от свидетелей, а также результаты судебно-генетической экспертизы. На этом акцентируют внимание в Министерстве юстиции.
К заявлению о установлении факта отцовства в качестве доказательств можно предоставить такие документы:
Этот список не является исчерпывающим — в дело можно добавить любые другие сведения, которые могут подтвердить факт отцовства.
Заключение судебно-генетической или судебно-иммунологической экспертизы может стать основанием для категорического вывода о признании отцовства в судебном порядке. Все доказательства отцовства должны оцениваться судом в их совокупности.
Наиболее убедительным доказательством в делах об установлении отцовства является ДНК-экспертиза. Ее точность достигает 99,99%. Во время исследования сравниваются образцы ДНК ребенка и ДНК отцов.
Сроки исследования ДНК зависят от лаборатории. Результаты могут быть готовы как через несколько дней, так и через месяц. Подобные генетические исследования можно сделать не в каждой лаборатории. Стоимость исследования зависит от типа теста и других факторов, поэтому каждый пациент сам решает, делать его или нет.
В судебном разбирательстве дела об установлении отцовства стороны взаимным согласием сами выбирают экспертное учреждение. Если такого согласия не достигнуто, то суд самостоятельно решает, в какой медицинской лаборатории будет проведен тест ДНК.
По необходимости суд может назначить несколько экспертов для подготовки одного заключения. Проведение судебной молекулярно-генетической экспертизы состоит из нескольких этапов.
Материал для анализа обычно собирается с помощью мазка изо рта, но возможно использование и нестандартных образцов, таких как ногти или волосы.
Процедура проходит в несколько этапов: сбор материала, доставка в лабораторию, анализ и подготовка заключения. Если стороны не согласны по лаборатории, ее выбирает суд.
Суд учитывает все доказательства в совокупности — каждый отдельный документ или вывод не имеет заранее установленной силы. Важна не только наличие доказательства, но и его надлежность, допустимость, достоверность и связь с другими материалами дела. После рассмотрения всех обстоятельств суд выносит решение.
В случаях, когда отец умер и нет образцов его ДНК, суд может назначить посмертную молекулярно-генетическую экспертизу. Для этого проводится эксгумация и дальнейшее исследование биологического материала.
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