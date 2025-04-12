В Минюсте пояснили, что предусматривает обновленный Реестр спецбланков нотариальных документов

Реестр будет полноценной составляющей e-нотариата — государственной системы, которая объединяет электронные сервисы для нотариусов.

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Министерство юстиции продолжает цифровизацию сферы нотариальных действий и внедряет обновленный Реестр специальных бланков нотариальных документов как часть Единой государственной электронной системы e-нотариата.

Правительство приняло постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2021 года № 1290», которым внесены изменения в нормативные акты относительно использования специальных бланков нотариальных документов.

Как указывают в Минюсте, ключевым нововведением станет модернизация Единого реестра специальных бланков нотариальных документов. Отныне этот реестр будет полноценной составляющей e-нотариата — государственной системы, которая объединяет электронные сервисы для нотариусов.

Обновленный реестр получит:

современный интерфейс, адаптированный под потребности специалистов;

функции автозаполнения для ускорения работы с данными;

расширенный поиск, который позволит быстро находить нужную информацию;

инструменты формирования отчетов с возможностью экспорта документов в несколько кликов.

Также утвержден обновленный «Порядок использования, хранения, оборота специальных бланков нотариальных документов и отчетности о их расходовании и ведения Единого реестра специальных бланков нотариальных документов».

Указанным Порядком предлагается урегулировать вопросы, в частности, относительно:

ведения Реестра;

внесения сведений в Реестр о специальных бланках нотариальных документов;

поиска информации и предоставления сведений из Реестра;

предоставления информации из Реестра в случаях, установленных законом;

проверки бланков по сведениям из Реестра;

порядка заказа, поставки, хранения, передачи, возврата, уничтожения бланков;

контроля за использованием, хранением, оборотом бланков и отчетности о их расходовании, а также ответственности за нарушения законодательства относительно оборота бланков.

Министерство юстиции будет отвечать за разработку и внедрение соответствующего программного обеспечения. Одной из ключевых задач является перенос существующих данных в обновленную систему с соблюдением требований их целостности и сохранности.

Запуск реестра состоится после публикации соответствующего сообщения в «Официальном вестнике Украины».

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