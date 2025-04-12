В Минюсте пояснили, что предусматривает обновленный Реестр спецбланков нотариальных документов

Министерство юстиции продолжает цифровизацию сферы нотариальных действий и внедряет обновленный Реестр специальных бланков нотариальных документов как часть Единой государственной электронной системы e-нотариата.
Правительство приняло постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2021 года № 1290», которым внесены изменения в нормативные акты относительно использования специальных бланков нотариальных документов.
Как указывают в Минюсте, ключевым нововведением станет модернизация Единого реестра специальных бланков нотариальных документов. Отныне этот реестр будет полноценной составляющей e-нотариата — государственной системы, которая объединяет электронные сервисы для нотариусов.
Обновленный реестр получит:
Также утвержден обновленный «Порядок использования, хранения, оборота специальных бланков нотариальных документов и отчетности о их расходовании и ведения Единого реестра специальных бланков нотариальных документов».
Указанным Порядком предлагается урегулировать вопросы, в частности, относительно:
Министерство юстиции будет отвечать за разработку и внедрение соответствующего программного обеспечения. Одной из ключевых задач является перенос существующих данных в обновленную систему с соблюдением требований их целостности и сохранности.
Запуск реестра состоится после публикации соответствующего сообщения в «Официальном вестнике Украины».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.