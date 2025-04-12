У Мін'юсті пояснили, що передбачає оновлений Реєстр спецбланків нотаріальних документів

Реєстр буде повноцінною складовою e-нотаріату – державної системи, яка об’єднує електронні сервіси для нотаріусів.

Джерело фото: Freepik

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Міністерство юстиції продовжує цифровізацію сфери нотаріальних дій і запроваджує оновлений Реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів як частину Єдиної державної електронної системи e-нотаріату.

Уряд ухвалив постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1290», якою внесено зміни до нормативних актів щодо використання спеціальних бланків нотаріальних документів.

Як вказують у Мін’юсті, ключовим нововведенням стане модернізація Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів. Відтепер цей реєстр буде повноцінною складовою e-нотаріату – державної системи, яка об’єднує електронні сервіси для нотаріусів.

Оновлений реєстр отримає:

- сучасний інтерфейс, адаптований до потреб фахівців;

- функції автозаповнення для пришвидшення роботи з даними;

- розширений пошук, що дозволить швидко знаходити потрібну інформацію;

- інструменти формування звітів з можливістю експортувати документи у кілька кліків.

Також затверджено оновлений «Порядок використання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх витрачання та ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів».

Вказаним Порядком пропонується врегулювати питання, зокрема, щодо:

- ведення Реєстру;

- внесення відомостей до Реєстру про спеціальні бланки нотаріальних документів;

- пошуку інформації та надання відомостей з Реєстру;

- надання інформації з Реєстру у випадках, встановлених законом;

- перевірки бланків за відомостями Реєстру;

- порядку замовлення, постачання, зберігання, передачі, повернення, знищення бланків;

- контролю за використанням, зберіганням, обігом бланків і звітності про їх витрачання та відповідальності за порушення законодавства щодо обігу бланків.

Міністерство юстиції відповідатиме за розробку та впровадження відповідного програмного забезпечення. Одним із ключових завдань є перенесення наявних даних до оновленої системи з дотриманням вимог щодо їх цілісності та збереження.

Запуск реєстру відбудеться після публікації відповідного повідомлення в «Офіційному віснику України».

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