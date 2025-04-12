Мобілізація 18-річних — неминуча, — комбриг 93-ї бригади Крутков

Комбриг 93-ї бригади Шаміль Крутков впевнений, що мобілізація з 18 років все ж буде, але побоюється, що це рішення стане запізнілим.

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Мобілізація з 18 років є неминучою, і рано чи пізно Україна буде змушена ухвалити це непопулярне рішення. Про це заявив командир 93-ї ОМБр "Холодний Яр", наймолодший комбриг в історії ЗСУ Шаміль Крутков в інтерв’ю "Слідство Інфо".

«На превеликий жаль, я твердо переконаний, що ми будемо мобілізовувати з 18 років. На жаль, це ті реалії, з якими нам, можливо, доведеться зіткнутися. Але, швидше за все, як показує практика, ми почнемо їх мобілізовувати тоді, коли вже треба було зробити це ще на вчора», — вважає комбриг.

Крутков впевнений, що мобілізація повинна бути більш масштабною, щоб забезпечити підрозділи необхідною кількістю людей вчасно, а також дати можливість для їх належної підготовки.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський відхилив заклики знизити мобілізаційний вік до 18 років в умовах, коли є недостатність озброєння для вже діючих бригад.

Тим часом заступник керівника Офісу Президента, полковник Павло Паліса заявляв, що Україна знаходиться на фінальному етапі підготовки реформи, яка має на меті залучити до військової служби молодь віком від 18 до 25 років, яка наразі звільнена від мобілізації.

Нагадаємо, радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц заявляв, що Україна могла б мобілізувати більше людей, знизивши вік мобілізації.

Раніше Ольга Стефанішина наголосила, що зниження мобілізаційного віку в Україні не може бути продиктоване заявами посадовців Білого дому чи будь-кого іншого.

Колишній держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Україні доведеться прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, оскільки «це критично, тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на передовій повинні бути люди, щоб впоратися з російською агресією», заявив він.

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