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Мобилизация 18-летних – неизбежна, – комбриг 93-й бригады Крутков

14:35, 12 апреля 2025
Комбриг 93-й бригады Шамиль Крутков уверен, что мобилизация с 18 лет все же будет, но опасается, что это решение станет запоздалым.
Мобилизация 18-летних – неизбежна, – комбриг 93-й бригады Крутков
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Мобилизация с 18 лет неизбежна, и рано или поздно Украина будет вынуждена принять это непопулярное решение. Об этом заявил командир 93-й ОМБр "Холодный Яр", самый молодой комбриг Шамиль Крутков в интервью "Следствие Инфо".

«К большому сожалению, я твердо убежден, что мы будем мобилизовывать с 18 лет. К сожалению, это те реалии, с которыми нам, возможно, придется столкнуться. Но, скорее всего, как показывает практика, мы начнем их мобилизовывать тогда, когда нужно было сделать это еще на вчера», — считает комбриг.

Крутков уверен, что мобилизация должна быть более масштабной, чтобы обеспечить подразделения необходимым количеством вовремя, а также дать возможность для их надлежащей подготовки.

Напомним, Президент Владимир Зеленский отклонил призывы снизить мобилизационный возраст до 18 лет в условиях, когда имеется недостаточность вооружения для уже работающих бригад.

Ранее Ольга Стефанишина отметила, что снижение мобилизационного возраста в Украине не может быть продиктовано заявлениями чиновников Белого дома или любого другого.

Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине придется принять трудные решения по дальнейшей мобилизации, поскольку «это критично, потому что даже с деньгами, даже с боеприпасами, на передовой должны быть люди, чтобы справиться с российской агрессией», заявил он.

Напомним, советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что Украина могла бы мобилизовать больше людей, снизив возраст мобилизации.

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ВСУ мобилизация военная служба

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