В Винницкой области несовершеннолетний убил и изнасиловал пожилую женщину — как его наказали

Несовершеннолетний молодой человек незаконно проник в дом пожилой женщины, избил ее и изнасиловал.

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Крижопольский районный суд Винницкой области осудил несовершеннолетнего на 11 лет за убийство и изнасилование, сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам уголовного производства, 6 февраля 2024 года несовершеннолетний незаконно проник в дом потерпевшей, выбив замок входных дверей ударом ноги. Внутри помещения он начал наносить потерпевшей многочисленные удары руками и ногами по области лица, головы и туловища.

Указанные телесные повреждения были нанесены потерпевшей при её жизни. Она испытала сильную физическую боль и психологические страдания, в том числе в связи с изнасилованием. Потерпевшая — пожилой человек, который жил один.

На момент совершения преступления она осознавала, какие действия совершает по отношению к ней обвиняемый, физически и психологически страдала, однако из-за значительной разницы в физических возможностях не могла оказать сопротивление.

После совершения особо тяжкого преступления — умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью и сочетанного с изнасилованием — обвиняемый с целью избежать ответственности покинул место происшествия, а на следующий день спрятал тело потерпевшей, спрятав его за шкафом.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке (дело № 142/470/24).

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