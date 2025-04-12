Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Винницкой области несовершеннолетний убил и изнасиловал пожилую женщину — как его наказали

16:05, 12 апреля 2025
Несовершеннолетний молодой человек незаконно проник в дом пожилой женщины, избил ее и изнасиловал.
В Винницкой области несовершеннолетний убил и изнасиловал пожилую женщину — как его наказали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Крижопольский районный суд Винницкой области осудил несовершеннолетнего на 11 лет за убийство и изнасилование, сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам уголовного производства, 6 февраля 2024 года несовершеннолетний незаконно проник в дом потерпевшей, выбив замок входных дверей ударом ноги. Внутри помещения он начал наносить потерпевшей многочисленные удары руками и ногами по области лица, головы и туловища.

Указанные телесные повреждения были нанесены потерпевшей при её жизни. Она испытала сильную физическую боль и психологические страдания, в том числе в связи с изнасилованием. Потерпевшая — пожилой человек, который жил один.

На момент совершения преступления она осознавала, какие действия совершает по отношению к ней обвиняемый, физически и психологически страдала, однако из-за значительной разницы в физических возможностях не могла оказать сопротивление.

После совершения особо тяжкого преступления — умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью и сочетанного с изнасилованием — обвиняемый с целью избежать ответственности покинул место происшествия, а на следующий день спрятал тело потерпевшей, спрятав его за шкафом.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке (дело № 142/470/24).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд убийство приговор

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Экс-начальник ГТУЮ просил освободить его от обязанностей на время прохождения военной службы, но Минюст его уволил — что решил Верховный Суд

Минюст утверждал, что истец только числится в списках воинской части, но не находится в воинской части и не выполняет воинские обязанности.

Кабмин опубликовал постановление о миллионе за контракт для мужчин 18–25 лет, которые хотят служить в Нацгвардии или Пограничной службе

Если до изменений предусматривалось, что такой контракт заключается только на штатные должности стрелок, гранатометчик, разведчик и прочие, то теперь контракт может заключаться на штатные должности в соответствии с перечнем, утвержденным Генштабом, а также Главным управлением Нацгвардии или Администрацией Госпогранслужбы.

Кабмин упростил правила рубок в горных лесах Карпат

Технологические карты для вырубки леса в Карпатах больше не придется согласовывать с Гослесагентством, а при проведении рубок на территории и объектах природно-заповедного фонда — также с облгосадминистрациями.

Голосование на выборах через «Дію» нереалистично из-за технологических рисков — Руслан Стефанчук

«К сожалению, из-за того, что сегодня происходит в технологическом пространстве, в частности обход самых современных способов защиты с помощью deepfake, это сейчас нереалистично», — отметил Руслан Стефанчук.

Женщина требовала оформить ей заграничный паспорт без использования биометрических данных и без применения бесконтактного электронного носителя — что решил Верховный Суд

Лицам гарантируется право на отказ от внесения оцифрованных отпечатков пальцев рук в бесконтактный электронный носитель, содержащийся только в паспорте гражданина Украины – позиция Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Макаренко
    Володимир Макаренко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва