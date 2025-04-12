На Вінниччині неповнолітній вбив та зґвалтував літню жінку — як його покарали

Неповнолітній молодик незаконно проник до будинку літньої жінки, побив її та зґвалтував.

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Крижопільський районний суд Вінницької області засудив неповнолітнього до 11 років за вбивство та зґвалтування, повідомляє пресслужба суду.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, 6 лютого 2024 року неповнолітній незаконно проник до будинку потерпілої, вибивши замок вхідних дверей ударом ноги. Усередині помешкання він почав завдавати потерпілій численних ударів руками та ногами в область обличчя, голови та тулуба.

Зазначені тілесні ушкодження було нанесено потерпілій за її життя. Вона зазнала сильного фізичного болю та психологічних страждань, зокрема у зв’язку із зґвалтуванням. Потерпіла — особа похилого віку, яка проживала одна.

На момент вчинення злочину вона усвідомлювала, які дії вчиняє щодо неї обвинувачений, фізично і психологічно страждала, однак через значну різницю у фізичних можливостях не могла чинити опір.

Після вчинення особливо тяжкого злочину — умисного вбивства вчиненого з особливою жорстокістю та поєднане із гвалтуванням — обвинувачений з метою уникнення відповідальності залишив місце події, а наступного дня приховав тіло потерпілої, сховавши його за шафу.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку (справа № 142/470/24).

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