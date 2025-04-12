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Яка процедура припинення трудового договору в разі смерті роботодавця-ФОП — роз’яснення Держпраці

15:48, 12 квітня 2025
Смерть роботодавця – фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою є підставою для припинення трудового договору.
Яка процедура припинення трудового договору в разі смерті роботодавця-ФОП — роз’яснення Держпраці
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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює особливості припинення трудового договору в разі смерті роботодавця-ФОП.

Смерть роботодавця – фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою є підставою для припинення трудового договору відповідно до п. 8-1 ч. 1 ст. 36 КЗпП.

Процедуру припинення трудового договору у разі вищевказаних обставин визначено Порядком, затвердженим постановою КМУ від 14.10.2022 №1172.

Для припинення трудового договору згідно з Порядком працівник подає в електронній або паперовій формі до будь-якого центру зайнятості:

  • заяву про припинення трудового договору, де зазначає інформацію про смерть роботодавця фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою;
  • копію свідоцтва про смерть чи копію рішення суду, що набрало законної сили, якщо є;
  • копії паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • інформацію про роботодавця: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) роботодавця – фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або індивідуальний податковий номер (для фізичної особи – підприємця) (за наявності такого у роботодавця);
  • копію примірника трудового договору або наказу (розпорядження) про прийняття на роботу, а у випадкуїх відсутності – відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • копію трудової книжки – за наявності.

У день подання від працівника заяви центр зайнятості повідомляє ПФУ та ДПС про припинення трудового договору та надсилає їм відповідну інформацію про працівника та роботодавця.

Датою припинення трудового договору є день, коли працівник подав заяву.

Протягом трьох робочих днів з дня надходження інформації про припинення трудового договору Пенсійним фондом України вноситься відповідна інформація до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Центр зайнятості на вимогу працівника на підставі відомостей з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування вносить запис про припинення трудового договору до трудової книжки, яку надав працівник, із зазначенням причини звільнення відповідно до п. 8-1 ч. 1 ст. 36 КЗпП, але не раніше ніж через три робочих дні з дня подання заяви.

Якщо ж працівник не має потрібних документів і центр зайнятості через це не може припиняти трудовий договір, працівник може подати позов до суду. У такий спосіб він зможе встановити юридичний факт припинення трудових відносин.

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Держпраці

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