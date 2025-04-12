Какая процедура прекращения трудового договора при смерти работодателя-ФЛП — разъяснение Гоструда

Смерть работодателя – физического лица или вступление в законную силу решения суда о признании такого безвестно отсутствующим или об объявления умершим является основанием для прекращения трудового договора.

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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъясняет особенности прекращения трудового договора в случае смерти работодателя-ФОП.

Смерть работодателя – физического лица или вступление в силу решения суда о признании такого физического лица безвестно отсутствующим или о его объявлении умершим является основанием для прекращения трудового договора в соответствии с п. 8-1 ч. 1 ст. 36 КЗоТ.

Процедура прекращения трудового договора в случае вышеуказанных обстоятельств определена Порядком, утвержденным постановлением КМУ от 14.10.2022 №1172.

Для прекращения трудового договора согласно Порядку работник подает в электронной или бумажной форме в любой центр занятости:

заявление о прекращении трудового договора, в котором указывает информацию о смерти работодателя физического лица или вступление в силу решения суда о признании такого физического лица безвестно отсутствующим или о его объявлении умершим;

копию свидетельства о смерти или копию решения суда, которое вступило в силу, если имеется;

копии паспорта и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

информацию о работодателе: фамилию, имя, отчество (если имеется) работодателя – физического лица, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или индивидуальный налоговый номер (для физического лица – предпринимателя) (если имеется такой у работодателя);

копию экземпляра трудового договора или приказа (распоряжения) о принятии на работу, а в случае их отсутствия – сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра обязательного государственного социального страхования;

копию трудовой книжки – если имеется.

В день подачи работником заявления центр занятости сообщает ПФУ и ГНС о прекращении трудового договора и направляет им соответствующую информацию о работнике и работодателе.

Датой прекращения трудового договора является день, когда работник подал заявление.

В течение трех рабочих дней с момента получения информации о прекращении трудового договора Пенсионным фондом Украины вносится соответствующая информация в реестр застрахованных лиц Государственного реестра обязательного государственного социального страхования.

Центр занятости по требованию работника на основании сведений из реестра застрахованных лиц Государственного реестра обязательного государственного социального страхования вносит запись о прекращении трудового договора в трудовую книжку, которую предоставил работник, с указанием причины увольнения в соответствии с п. 8-1 ч. 1 ст. 36 КЗоТ, но не ранее чем через три рабочих дня с момента подачи заявления.

Если работник не имеет необходимых документов и центр занятости по этой причине не может прекратить трудовой договор, работник может подать иск в суд. Таким образом, он сможет установить юридический факт прекращения трудовых отношений.

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