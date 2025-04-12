Возобновление договоров аренды земли и использование земель обороны — суд опубликовал обзор практики в земельных спорах

Восточный апелляционный хозяйственный суд проанализировал судебную практику по земельным спорам.

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Восточный апелляционный хозяйственный суд опубликовал анализ судебной практики по земельным спорам.

В обзоре судебной практики по земельным спорам проанализированы решения судов Восточного апелляционного округа и Верховного Суда по делам, связанным с:

- разграничением юрисдикции земельных споров;

- возобновлением договоров аренды земли;

- использованием земель обороны;

- расторжением договоров аренды земельного участка.

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