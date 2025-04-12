Возобновление договоров аренды земли и использование земель обороны — суд опубликовал обзор практики в земельных спорах

Восточный апелляционный хозяйственный суд опубликовал анализ судебной практики по земельным спорам.
В обзоре судебной практики по земельным спорам проанализированы решения судов Восточного апелляционного округа и Верховного Суда по делам, связанным с:
- разграничением юрисдикции земельных споров;
- возобновлением договоров аренды земли;
- использованием земель обороны;
- расторжением договоров аренды земельного участка.
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