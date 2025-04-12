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В ГНС разъяснили особенности уплаты транспортного налога для юридических лиц

15:11, 12 апреля 2025
Юридическое лицо исчисляет сумму транспортного налога за свой автомобиль с начала отчетного года до месяца, когда его возраст достигнет пяти лет.
В ГНС разъяснили особенности уплаты транспортного налога для юридических лиц
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Налоговая служба в Харьковской области объясняет нюансы по уплате транспортного налога для юридических лиц.

Отмечается, что согласно пп. 267.1.1 п. 267.1 ст. 267 Налогового кодекса Украины (далее – НКУ) плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, имеющие зарегистрированные в Украине согласно действующему законодательству собственные легковые автомобили, которые в соответствии с пп. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 НКУ являются объектами налогообложения.

Объектом налогообложения являются легковые автомобили, с выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (пп. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 НКУ).

Плательщики налога – юридические лица самостоятельно исчисляют сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и не позднее 20 февраля этого же года представляют контролирующему органу по месту регистрации объекта налогообложения декларацию по транспортному налогу по форме, установленной в порядке, предусмотренном ст. 46 НКУ, с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально (п.п. 267.6.4 п. 267.6 ст. 267 НКУ).

В случае истечения пятилетнего возраста легкового автомобиля в течение отчетного года налог уплачивается за период с 1 января этого года до начала месяца, следующего за месяцем, в котором возраст такого автомобиля достиг (достигнет) пяти лет (пп. 267.6.7 п.). 267.6 ст. 267 НКУ).

Юридическое лицо, имеющее зарегистрированный в Украине согласно действующему законодательству собственный легковой автомобиль, исчисляет сумму транспортного налога за период, начинающийся с 1 января отчетного года до начала месяца, следующего за месяцем, в котором возраст такого автомобиля достиг (достигнет) пяти лет.

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