27 марта – какой сегодня праздник и главные события

27 марта в Украине и мире празднуют День нефролога и Международный день театра.

В пятницу, 27 марта, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

27 марта в Украине и мире празднуют День нефролога. Праздник посвящен врачам-нефрологам — специалистам, занимающимся диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний почек. Почки играют ключевую роль в организме, контролируя очищение крови от токсинов, водно-солевой баланс, кислотно-щелочное равновесие и поддержание артериального давления, поэтому работа нефрологов имеет большое значение для здоровья людей.

Также 27 марта Международный день театра. Был создан по инициативе Международного института театра (ITI). Этот праздник призван привлечь внимание к театральному искусству, его значению в культурной и духовной жизни общества. Каждый год известные деятели театра из разных стран обращаются к зрителям со специальным посланием, отражающим актуальные проблемы и роль театра в мире.

А еще 27 марта Международный день каракулей. Идея праздника родилась благодаря американской писательнице Диане Альбер и ее детской книге I’m Not Just a Scribble. Главный персонаж этой книги — яркая каракуля — учит детей принимать себя, не бояться ошибок и творчески выражать свои мысли.

Какой сегодня церковный праздник

27 марта верующие празднуют День памяти святой мученицы Матроны. Христианский праздник, живший в III–IV веке. Она пострадала за веру во Христа во время гонений на христиан, проявив мужество и стойкость перед мучителями. Ее уважают как покровительницу терпения и помощи в сложных жизненных обстоятельствах.

Календарь важных событий за 27 марта

1111 год — русские князья на завершающем этапе похода против половцев одержали победу в битве при Сальнице, где войска Святополка Изяславича и Владимира Мономаха разгромили противника;

1664 год — польская власть казнила украинского гетмана Ивана Выговского;

1668 год — король Англии Карл II передал Бомбей в долгосрочную аренду Британской Ост-Индской компании за символическую плату в £10 в год;

1794 год — Конгресс США принял решение о создании постоянного военно-морского флота страны;

1854 год — Англия и Франция официально объявили войну Российской империи, присоединившись к конфликту, который ранее начала Османская империя;

1860 год – ньюйорковец Майкл Бирн получил патент на коркотяг;

1914 год — авиаконструктор Игорь Сикорский на самолете С-6А установил мировой рекорд скорости для полета с четырьмя пассажирами — 106 км/ч;

1964 год — произошло Великое Аляскинское землетрясение магнитудой 9,2 — самое мощное в истории Северной Америки и второе по силе в мировой истории сейсмонаблюдений;

1977 год — в аэропорту Тенерифе столкнулись два пассажирских авиалайнера, повлекшее гибель 583 человек — наибольшую катастрофу в истории гражданской авиации;

1998 год — Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило использование препарата "Виагра" компании Pfizer для лечения эректильной дисфункции;

1999 год – произошло создание стратегического автомобильного альянса Renault–Nissan;

2011 год – в Киеве, в Патриаршем соборе Воскресения Христова, состоялась интронизация нового предстоятеля УГКЦ Святослава Шевчука;

2014 год — Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины, официально признав Крым и Севастополь ее неотъемлемыми частями. Документ поддержали 100 стран, 11 выступили против, 58 воздержались, остальные не участвовали в голосовании;

2020 год – Северная Македония официально присоединилась к НАТО, став его 30-м членом.

