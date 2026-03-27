  1. Суспільство

27 березня – яке сьогодні свято та головні події

08:50, 27 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
27 березня в Україні і світі святкують День нефролога та Міжнародний день театру.
27 березня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: shutterstock.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 27 березня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

27 березня в Україні і світі святкують День нефролога. Свято присвячене лікарям‑нефрологам — спеціалістам, що займаються діагностикою, лікуванням і профілактикою захворювань нирок. Нирки відіграють ключову роль у організмі, контролюючи очищення крові від токсинів, водно‑сольовий баланс, кислотно‑лужну рівновагу та підтримку артеріального тиску, тому робота нефрологів має велике значення для здоров’я людей.

Також 27 березня Міжнародний день театру. Був створений за ініціативою Міжнародного інституту театру (ITI). Це свято покликане привернути увагу до театрального мистецтва, його значення у культурному та духовному житті суспільства.  

А ще 27 березня Міжнародний день каракулів. Ідея свята народилась завдяки американській письменниці Діані Альбер та її дитячій книжці I’m Not Just a Scribble. Головний персонаж цієї книжки — яскрава каракуля — навчає дітей приймати себе, не боятися помилок і творчо виражати свої думки.

Яке сьогодні церковне свято

27 березня віряни святкують День пам’яті святої мучениці Матрони. Християнська свята, яка жила у III–IV столітті. Вона постраждала за віру в Христа під час гонінь на християн, виявивши мужність і стійкість перед мучителями. Її шанують як покровительку терпіння та допомоги у складних життєвих обставинах.

Календар важливих подій за 27 березня

1111 рік — руські князі на завершальному етапі походу проти половців здобули перемогу в битві при Сальниці, де війська Святополка Ізяславича та Володимира Мономаха розгромили супротивника;

1664 рік — польська влада стратила українського гетьмана Івана Виговського;

1668 рік — король Англії Карл II передав Бомбей у довгострокову оренду Британській Ост-Індській компанії за символічну плату в £10 на рік;

1794 рік — Конгрес США ухвалив рішення про створення постійного військово-морського флоту країни;

1854 рік — Англія та Франція офіційно оголосили війну Російській імперії, приєднавшись до конфлікту, який раніше розпочала Османська імперія;

1860 рік — ньюйорківець Майкл Бірн отримав патент на коркотяг;

1914 рік — авіаконструктор Ігор Сікорський на літаку С-6А встановив світовий рекорд швидкості для польоту з чотирма пасажирами — 106 км/год;

1964 рік — стався Великий Аляскинський землетрус магнітудою 9,2 — найпотужніший в історії Північної Америки та другий за силою у світовій історії сейсмоспостережень;

1977 рік — в аеропорту Тенерифе зіткнулися два пасажирські авіалайнери, що спричинило загибель 583 людей — найбільшу катастрофу в історії цивільної авіації;

1998 рік — Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) схвалило використання препарату "Віагра" компанії Pfizer для лікування еректильної дисфункції;

1999 рік — відбулося створення стратегічного автомобільного альянсу Renault–Nissan;

2011 рік — у Києві, у Патріаршому соборі Воскресіння Христового, відбулася інтронізація нового предстоятеля УГКЦ Святослава Шевчука;

2014 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку територіальної цілісності України, офіційно визнавши Крим і Севастополь її невід'ємними частинами. Документ підтримали 100 країн, 11 виступили проти, 58 утрималися, решта не брали участі в голосуванні;

2020 рік — Північна Македонія офіційно приєдналася до НАТО, ставши його 30-м членом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

яке сьогодні свято свято

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]