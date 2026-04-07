Как отключают свет 7 апреля — ситуация по областям

10:35, 7 апреля 2026
Полностью или частично обесточены более 170 населенных пунктов в девяти областях.
В Украине фиксируются перебои с электроснабжением из-за непогоды и российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в НЭК «Укренерго».

По данным компании, по состоянию на утро 7 апреля в результате неблагоприятных погодных условий — дождя и сильного ветра — полностью или частично обесточены более 170 населенных пунктов в девяти областях. Речь идет о Киевской, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.

Кроме того, из-за дроновых, ракетных и артиллерийских атак остаются обесточенными потребители в Донецкой, Запорожской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Херсонской и Одесской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются там, где позволяет ситуация с безопасностью.

В то же время уровень потребления электроэнергии соответствует сезонным показателям. Однако из-за похолодания зафиксирован незначительный рост нагрузки на энергосистему.

Укренерго призывает граждан экономно потреблять электроэнергию, особенно в вечерние часы — с 18:00 до 22:00. Украинцев просят ограничить использование мощных электроприборов и не включать несколько таких устройств одновременно.

Энергетики подчеркивают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому рекомендуют следить за сообщениями операторов систем распределения.

