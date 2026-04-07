  1. Суспільство

Як відключають світло 7 квітня – ситуація по областях

10:35, 7 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Повністю або частково знеструмлені понад 170 населених пунктів у дев’яти областях.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні фіксуються перебої з електропостачанням через негоду та російські обстріли енергетичної інфраструктури. Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними компанії, станом на ранок 7 квітня внаслідок несприятливих погодних умов — дощу та сильного вітру — повністю або частково знеструмлені понад 170 населених пунктів у дев’яти областях. Йдеться про Київську, Житомирську, Полтавську, Хмельницьку, Тернопільську, Дніпропетровську, Кіровоградську, Одеську та Миколаївську області. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.

Крім того, через дронові, ракетні та артилерійські атаки залишаються знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Чернігівській, Харківській, Сумській, Херсонській та Одеській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де дозволяє безпекова ситуація.

Водночас рівень споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Проте через похолодання зафіксовано незначне зростання навантаження на енергосистему.

Укренерго закликає громадян ощадливо споживати електроенергію, особливо у вечірні години — з 18:00 до 22:00. Українців просять обмежити використання потужних електроприладів і не вмикати кілька таких пристроїв одночасно.

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому рекомендують стежити за повідомленнями операторів систем розподілу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна війна електроенергія відключення світла Укренерго графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]