Як відключають світло 7 квітня – ситуація по областях

В Україні фіксуються перебої з електропостачанням через негоду та російські обстріли енергетичної інфраструктури. Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

За даними компанії, станом на ранок 7 квітня внаслідок несприятливих погодних умов — дощу та сильного вітру — повністю або частково знеструмлені понад 170 населених пунктів у дев’яти областях. Йдеться про Київську, Житомирську, Полтавську, Хмельницьку, Тернопільську, Дніпропетровську, Кіровоградську, Одеську та Миколаївську області. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.

Крім того, через дронові, ракетні та артилерійські атаки залишаються знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Чернігівській, Харківській, Сумській, Херсонській та Одеській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де дозволяє безпекова ситуація.

Водночас рівень споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Проте через похолодання зафіксовано незначне зростання навантаження на енергосистему.

Укренерго закликає громадян ощадливо споживати електроенергію, особливо у вечірні години — з 18:00 до 22:00. Українців просять обмежити використання потужних електроприладів і не вмикати кілька таких пристроїв одночасно.

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому рекомендують стежити за повідомленнями операторів систем розподілу.

