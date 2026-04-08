  1. Общество

Укрпочта начинает выплаты 1500 гривен: нужно ли идти в отделение

14:33, 8 апреля 2026
Помощь в размере 1500 гривен выплачивается пенсионерам и уязвимым категориям населения.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине стартовала выплата одноразовой денежной помощи в размере 1500 гривен для пенсионеров и уязвимых категорий населения.

8 апреля генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский сообщил, что компания начинает выплаты 1500 гривен.

«Укрпочта начинает выплаты 1500 гривен. Никуда идти не нужно, все доставим вместе с пенсиями или субсидиями», — заявил он.

Как отмечали в Минсоцполитики ранее, программой планируется охватить ориентировочно 13 миллионов украинцев. Среди получателей доплаты:

  • пенсионеры по возрасту, пенсионеры по инвалидности, получатели пенсии в связи с потерей кормильца, пенсионеры за выслугу лет, имеющие право на пенсию по возрасту. Размер пенсии не должен превышать 25 595 гривен. Для ветеранов войны, принимавших участие в защите Украины с 2014 года, лиц из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС 1500 грн будут предоставляться независимо от размера получаемой пенсии;
  • получатели государственной помощи/компенсации (в т.ч. установленные на каждого получателя помощи/компенсации):
  • на проживание из числа ВПЛ;
  • как малообеспеченная семья;
  • базовой социальной помощи;
  • как лица, не имеющие права на пенсию и получившие право на помощь после 65 лет,
  • как лица, не имеющие права на пенсию из числа лиц с инвалидностью, и иждивенцы умершего кормильца, который не получил права на пенсию;
  • проживающие вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;
  • лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью;
  • на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;
  • одинокие матери;
  • дети, над которыми установлена опека или попечительство;
  • дети, больные тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы;
  • дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения, лица из их числа, в том числе с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях.

Судебно-юридическая газета

