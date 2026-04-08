Укрпошта починає виплати 1500 гривень: чи треба йти до відділення

Допомога у 1500 гривень виплачується для пенсіонерів та вразливих категорій населення.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні стартувала виплата одноразової грошової допомоги у розмірі 1500 гривень для пенсіонерів та вразливих категорій населення.

8 квітня гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що компанія починає виплати 1500 гривень.

«Укрпошта починає виплати 1500 гривень. Нікуди йти не треба, все доставимо разом з пенсіями або субсидіями», - заявив він.

Як вказували у Мінсоцполітики раніше, програмою планується охопити орієнтовно 13 мільйонів українців. Серед отримувачів доплати:

пенсіонери за віком, пенсіонери по інвалідності, одержувачі пенсії у зв'язку із втратою годувальника, пенсіонери за вислугу років, які мають право на пенсію за віком. Розмір пенсії не має перевищувати 25 595 гривень. Для ветеранів війни, які приймали участь у захисті України з 2014 року, особам з числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС 1500 грн надаватиметься незалежно від розміру отримуваної пенсії;

одержувачі державної допомоги/компенсації (у т.ч. встановлені на кожного одержувача допомоги/компенсації):

на проживання з числа ВПО;

як малозабезпечена родина;

базової соціальної допомоги;

як особи, які не мають права на пенсію та отримали право на допомогу після 65 років,

як особи, які не мають права на пенсію з числа осіб з інвалідністю, та утриманці померлого годувальника, який не отримав права на пенсію;

які проживають разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;

на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

одинокі матері;

діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

діті, хворі на важкі перинатальні ураження нервової системи;

діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

