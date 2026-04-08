Укрпошта починає виплати 1500 гривень: чи треба йти до відділення

14:33, 8 квітня 2026
Допомога у 1500 гривень виплачується для пенсіонерів та вразливих категорій населення.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні стартувала виплата одноразової грошової допомоги у розмірі 1500 гривень для пенсіонерів та вразливих категорій населення.

8 квітня гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що компанія починає виплати 1500 гривень.

«Укрпошта починає виплати 1500 гривень. Нікуди йти не треба, все доставимо разом з пенсіями або субсидіями», - заявив він.

Як вказували у Мінсоцполітики раніше, програмою планується охопити орієнтовно 13 мільйонів українців. Серед отримувачів доплати:

  • пенсіонери за віком, пенсіонери по інвалідності, одержувачі пенсії у зв'язку із втратою годувальника, пенсіонери за вислугу років, які мають право на пенсію за віком. Розмір пенсії не має перевищувати 25 595 гривень. Для ветеранів війни, які приймали участь у захисті України з 2014 року, особам з числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС 1500 грн надаватиметься незалежно від розміру отримуваної пенсії;
  • одержувачі державної допомоги/компенсації (у т.ч. встановлені на кожного одержувача допомоги/компенсації):
  • на проживання з числа ВПО;
  • як малозабезпечена родина;
  • базової соціальної допомоги;
  • як особи, які не мають права на пенсію та отримали право на допомогу після 65 років,
  • як особи, які не мають права на пенсію з числа осіб з інвалідністю, та утриманці померлого годувальника, який не отримав права на пенсію;
  • які проживають разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;
  • особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;
  • на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
  • одинокі матері;
  • діти, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • діті, хворі на важкі перинатальні ураження нервової системи;
  • діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

ТОП-5 кейсів Верховного Суду, де Stories та пости стали вирішальними аргументами у суді

Instagram-профіль може розповісти суду значно більше, ніж офіційні декларації чи заперечення на позов.

Пошук і зміна адвоката не виправдовують пропуск строку звернення до суду — позиція ВС

ВС підтвердив, що зміна адвокатів і отримання безоплатної правничої допомоги не є поважними причинами пропуску строку звернення до суду.

Дорожні карти від ДПС: як правильно подати Таблицю даних у 2026 році

Податкова запускає практичні дорожні карти для бізнесу.

ДПСУ підключать до держреєстрів, а процедури перевірки іноземців на кордоні уточнять

Законопроєкт передбачає розширення можливостей Державної прикордонної служби України у частині доступу до державних інформаційних ресурсів.

Закон про цифровізацію виконавчого провадження прийнято: документ чекає на підпис Президента

Верховна Рада ухвалила закон про реформу виконавчого провадження, але чи вирішило це всі проблеми.

