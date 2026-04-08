Укрпошта починає виплати 1500 гривень: чи треба йти до відділення
14:33, 8 квітня 2026
Допомога у 1500 гривень виплачується для пенсіонерів та вразливих категорій населення.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні стартувала виплата одноразової грошової допомоги у розмірі 1500 гривень для пенсіонерів та вразливих категорій населення.
8 квітня гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що компанія починає виплати 1500 гривень.
«Укрпошта починає виплати 1500 гривень. Нікуди йти не треба, все доставимо разом з пенсіями або субсидіями», - заявив він.
Як вказували у Мінсоцполітики раніше, програмою планується охопити орієнтовно 13 мільйонів українців. Серед отримувачів доплати:
- пенсіонери за віком, пенсіонери по інвалідності, одержувачі пенсії у зв'язку із втратою годувальника, пенсіонери за вислугу років, які мають право на пенсію за віком. Розмір пенсії не має перевищувати 25 595 гривень. Для ветеранів війни, які приймали участь у захисті України з 2014 року, особам з числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС 1500 грн надаватиметься незалежно від розміру отримуваної пенсії;
- одержувачі державної допомоги/компенсації (у т.ч. встановлені на кожного одержувача допомоги/компенсації):
- на проживання з числа ВПО;
- як малозабезпечена родина;
- базової соціальної допомоги;
- як особи, які не мають права на пенсію та отримали право на допомогу після 65 років,
- як особи, які не мають права на пенсію з числа осіб з інвалідністю, та утриманці померлого годувальника, який не отримав права на пенсію;
- які проживають разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;
- особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;
- на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
- одинокі матері;
- діти, над якими встановлено опіку чи піклування;
- діті, хворі на важкі перинатальні ураження нервової системи;
- діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.