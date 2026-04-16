Из-за суши и роллов можно потерять зрение — ученые нашли новый вирус

Новый вирус может передаваться через необработанную рыбу и другие морепродукты.

Любители суши и других блюд из сырых морепродуктов могут столкнуться с новой угрозой для здоровья. Ученые зафиксировали случаи, когда вирус, который ранее поражал только морских животных, передался людям и вызвал серьезное заболевание глаз. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Microbiology.

Что выявили исследователи

В Китае врачи обратили внимание на рост количества пациентов с необычным заболеванием глаз — вирусным увеитом с резким повышением внутриглазного давления. Люди жаловались на воспаление и проблемы со зрением, но стандартные анализы не показывали привычных вирусов.

В итоге ученые установили: причиной может быть covert mortality nodavirus (CMNV) — вирус, который ранее находили только у креветок, рыбы и других морских организмов. Во время исследования тканей глаза у пациентов обнаружили вирусные частицы, а генетический анализ показал почти полное соответствие с «морской» версией этого вируса.

Как люди заражаются

Ключевым фактором риска оказался контакт с сырыми морепродуктами. Большинство пациентов либо часто ели их в сыром виде, либо работали с ними без защиты — например, готовили рыбу без перчаток.

Именно поэтому исследователи обращают внимание на популярные блюда вроде суши или сашими. Если продукт не проходит достаточной термической обработки, вирус может сохраняться и потенциально передаваться человеку.

Насколько опасен вирус

Чтобы убедиться, что именно этот вирус вызывает заболевание, ученые провели дополнительные эксперименты. Они смогли воспроизвести инфекцию в лабораторных условиях и получили те же симптомы у животных, что и у людей — в частности повышенное давление в глазу.

Это позволяет говорить не просто о случайной находке, а о реальной связи между вирусом и заболеванием.

Ограничивается ли это Китаем

Пока что больше всего случаев зафиксировано именно в Китае, однако вирус значительно распространеннее, чем кажется. Его уже обнаружили у десятков видов морских животных в разных частях мира — от Европы до Америки и даже Антарктиды.

Это означает, что риск потенциально может существовать и в других странах, особенно там, где популярны сырые морепродукты.

Одни эксперты считают, что речь идет о единичных случаях и массовой угрозы на данный момент нет. Другие подчеркивают: появление нового пути передачи вируса — это сигнал внимательнее относиться к безопасности питания.

Наиболее осторожный подход — избегать контакта с сырыми морепродуктами без защиты и помнить, что термическая обработка значительно снижает риски. В то же время окончательные выводы об опасности для широкой аудитории еще требуют дополнительных исследований.

