Через суші та роли можна втратити зір — вчені знайшли новий вірус

Новий вірус може передаватися через необроблену рибу та інші морепродукти.

Любителі суші та інших страв із сирих морепродуктів можуть зіткнутися з новою загрозою для здоров’я. Вчені зафіксували випадки, коли вірус, який раніше вражав лише морських тварин, передався людям і спричинив серйозне захворювання очей. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature Microbiology.

Що виявили дослідники

У Китаї лікарі звернули увагу на зростання кількості пацієнтів із дивним захворюванням очей — вірусним увеїтом із різким підвищенням внутрішньоочного тиску. Люди скаржилися на запалення та проблеми із зором, але стандартні аналізи не показували звичних вірусів.

Зрештою науковці встановили: причиною може бути covert mortality nodavirus (CMNV) — вірус, який раніше знаходили лише у креветках, рибі та інших морських організмах. Під час дослідження тканин ока у пацієнтів виявили вірусні частинки, а генетичний аналіз показав майже повну відповідність із «морською» версією цього вірусу.

Як люди заражаються

Ключовим фактором ризику виявився контакт із сирими морепродуктами. Більшість пацієнтів або часто їли їх у сирому вигляді, або працювали з ними без захисту — наприклад, готували рибу без рукавичок.

Саме тому дослідники звертають увагу на популярні страви на кшталт суші чи сашимі. Якщо продукт не проходить достатньої термічної обробки, вірус може зберігатися і потенційно передаватися людині.

Чи справді вірус небезпечний

Щоб переконатися, що саме цей вірус викликає хворобу, вчені провели додаткові експерименти. Вони змогли відтворити інфекцію в лабораторних умовах і отримали ті самі симптоми у тварин, що й у людей — зокрема підвищений тиск в оці.

Це дозволяє говорити не просто про випадкову знахідку, а про реальний зв’язок між вірусом і захворюванням.

Чи стосується це лише Китаю

Поки що найбільше випадків зафіксовано саме в Китаї, однак вірус значно поширеніший, ніж здається. Його вже виявили у десятках видів морських тварин у різних частинах світу — від Європи до Америки й навіть Антарктиди.

Це означає, що ризик потенційно може існувати і в інших країнах, особливо там, де популярні сирі морепродукти.

Одні експерти вважають, що йдеться про поодинокі випадки, і масової загрози наразі немає. Інші наголошують: поява нового шляху передачі вірусу — це сигнал уважніше ставитися до безпеки харчування.

Найбільш обережний підхід — уникати контакту із сирими морепродуктами без захисту та пам’ятати, що термічна обробка значно знижує ризики. Водночас остаточні висновки щодо небезпеки для широкого загалу ще потребують додаткових досліджень.

