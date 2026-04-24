  1. Общество

Какие гривны чаще всего подрабатывают — НБУ назвал «рисковые» номиналы

22:18, 24 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Внимание на 500 грн: именно их чаще всего подделывают мошенники.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2025 году уровень подделки гривны существенно снизился и стал самым низким с начала полномасштабной войны. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным регулятора, на 1 млн настоящих банкнот приходилось лишь около 1,7 подделки — это втрое меньше, чем в 2024 году, когда этот показатель составлял примерно 5,1.

Для сравнения, в странах ЕС уровень подделки евро значительно выше — около 14 фальшивых банкнот на 1 млн настоящих, что более чем в восемь раз превышает украинский показатель.

Чаще всего из обращения изымались поддельные купюры крупных номиналов. В частности:

  • 500 гривен — 80% от всех изъятых подделок;
  • 200 гривен — 13%.
  • Другие номиналы (20, 50, 100 и 1000 грн) вместе составляли лишь 7% случаев.

В НБУ отмечают, что преимущественно подделывались банкноты старого образца (2003–2007 годов), особенно купюра 500 гривен образца 2006 года. В то же время подделки банкнот нового поколения (2014–2019 годов) составляли лишь 10% от общего количества и имели очень низкое качество.

Большинство таких фальшивок рассчитаны на невнимательность граждан или работников торговли, подчеркивают в Нацбанке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги НБУ

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]