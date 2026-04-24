Какие гривны чаще всего подрабатывают — НБУ назвал «рисковые» номиналы

Внимание на 500 грн: именно их чаще всего подделывают мошенники.

В 2025 году уровень подделки гривны существенно снизился и стал самым низким с начала полномасштабной войны. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

По данным регулятора, на 1 млн настоящих банкнот приходилось лишь около 1,7 подделки — это втрое меньше, чем в 2024 году, когда этот показатель составлял примерно 5,1.

Для сравнения, в странах ЕС уровень подделки евро значительно выше — около 14 фальшивых банкнот на 1 млн настоящих, что более чем в восемь раз превышает украинский показатель.

Чаще всего из обращения изымались поддельные купюры крупных номиналов. В частности:

500 гривен — 80% от всех изъятых подделок;

200 гривен — 13%.

Другие номиналы (20, 50, 100 и 1000 грн) вместе составляли лишь 7% случаев.

В НБУ отмечают, что преимущественно подделывались банкноты старого образца (2003–2007 годов), особенно купюра 500 гривен образца 2006 года. В то же время подделки банкнот нового поколения (2014–2019 годов) составляли лишь 10% от общего количества и имели очень низкое качество.

Большинство таких фальшивок рассчитаны на невнимательность граждан или работников торговли, подчеркивают в Нацбанке.

