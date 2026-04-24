Как уменьшить стресс во время рабочей недели: советы медиков

Медики дали несколько рекомендаций о том, как улучшить физическое и эмоциональное самочувствие.

Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней дал несколько советов, как уменьшить стресс во время рабочей недели.

«Если вы чувствуете определенное напряжение во время выполнения рабочих задач, особенно когда “горят” дедлайны, — это нормально. Однако, когда стресс из-за работы становится хроническим и влияет на вашу повседневную жизнь, начинаются проблемы.

Регулярные сообщения в рабочих чатах, звонки от коллег в выходные могут беспокоить и способствовать постоянному ощущению тревоги и напряжения, влиять на физическое и эмоциональное самочувствие», — говорят специалисты.

Как минимизировать рабочий стресс и уменьшить его влияние на повседневную жизнь

Важно осознать, как стресс влияет на вашу жизнь. Первое, что стоит сделать, — это знать симптомы стресса и уметь их идентифицировать. Если в конце рабочего дня вы чувствуете себя эмоционально истощенными и без настроения, обратите на это внимание. Долгосрочное воздействие неконтролируемого стресса может повлиять на ваше тело и психическое здоровье.

Записывайте стрессовые ситуации. Это может помочь выявить, что именно вас беспокоит. Попробуйте вести дневник в течение 1 недели, чтобы отследить триггер и вашу реакцию на него. Вам могут помочь такие вопросы: «Какое чувство у меня возникло? Какой была моя реакция? Есть ли способ это решить?»

Обязательно находите свободные минутки только для себя. Делайте перерывы в работе. Важно не проверять рабочую почту и отключать телефоны вечером, когда вы отдыхаете.

Учитесь тайм-менеджменту. Сначала попробуйте определить приоритетные задачи: составьте список и разделите их по важности. Это может помочь преодолеть прокрастинацию, если вы выделите блоки для глубокой и сосредоточенной работы. Выберите такой способ планирования, который вам больше всего подходит, и старайтесь пользоваться им постоянно.

Сбалансируйте работу и личную жизнь. Если вы на связи круглосуточно, это быстро вас истощит. Важно установить четкие границы между работой и домом. Вы можете установить определенные правила, например, в какие промежутки времени вы проверяете почту, общаетесь, проводите встречи.

Вовремя ходите в отпуск. Возможность «отключиться» от обязанностей — хорошая возможность отдохнуть и расслабиться. Для этого не обязательно ехать куда-то далеко. Однодневные вылазки в лес или прогулки в парке, либо поездка за город помогут перезагрузиться.

Поговорите со своим руководством. В спокойной атмосфере обсудите ваше ощущение перегруженности сложными задачами. Не стоит делать это в формате «жалоб». Важно, чтобы вы говорили с позиции решения проблемы.

Умейте отпускать перфекционизм. Нам иногда бесконечно хочется совершенствовать наши отчеты и презентации, однако важно вовремя остановиться. Но хотя перфекционизм и имеет положительные стороны, он может вызвать дополнительный стресс и выгорание. Не воспринимайте неудачи или ошибки лично.

Воздержитесь от сплетен. Конфликты на рабочем месте могут существенно повлиять на ваше эмоциональное самочувствие. Если вы знаете, что некоторые коллеги склонны сплетничать, старайтесь проводить с ними меньше времени или выбирайте «безопасные» темы для разговоров.

Изучите практики релаксации и выполняйте их. Успокоиться в стрессовой ситуации могут помочь дыхательные упражнения, медитации, прогулки возле офиса и т.д. Сделайте такие практики привычкой.

Обратитесь за консультацией к специалисту. Если вы чувствуете перегрузку на работе, постоянную тревогу и эмоциональное истощение, специалист поможет вам разобраться с причинами и найти способ уменьшить стресс, расслабиться, заботиться о себе. Вы можете обратиться за первичной консультацией к семейному врачу или к психологу либо психотерапевту.

