Учтут ли новую зарплату при перерасчете пенсии работающим пенсионерам

23:30, 24 апреля 2026
Новый заработок учтут не всем — от чего это зависит.
Украинцам разъяснили условия, при которых заработная плата, полученная после назначения пенсии, учитывается при ее автоматическом перерасчете.

Речь идет о правилах, определенных законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании, а также постановлением правительства от 25 февраля 2026 года №236 и соответствующими нормативами Пенсионного фонда.

Когда зарплату учтут

Заработок, полученный после назначения или предыдущего перерасчета пенсии, принимается во внимание только при двух условиях:

  • пенсионер после этого приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа;
  • новый расчет зарплаты является более выгодным, чем тот, который использовался ранее.

В ПФУ указывают: речь идет о сравнении доходов за весь период страхового стажа с 1 июля 2000 года по 28 февраля 2026 года или за любые 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года (при наличии справки), а также всего стажа после 1 июля 2000 года.

Когда зарплату не учтут

Если после назначения пенсии человек также приобрел 24 месяца стажа, но его новый заработок ниже предыдущего, его не учитывают. В таком случае пересматривают только страховой стаж, а показатель заработной платы остается без изменений.

Что важно знать

При перерасчете не изменяется показатель средней заработной платы, который использовался при назначении или предыдущем пересмотре пенсии. Это ключевой параметр, влияющий на размер выплат.

