В Киеве карма быстро догнала дерзких «героев парковки», фото

Водители оставили свои машины посреди тротуара и на зеленой зоне.

Фото из соцсетей

В воскресенье, 16 июля, в Днепровском районе Киева недалеко от озера Тельбин заметили несколько «героев парковки». Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

«Воскресная парковка на Тельбине», – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что водители оставили собственные машины с нарушением ПДД, в частности, паркуя их прямо на зеленой зоне и посреди пешеходной части дороги.

Позже пользователи соцсетей опубликовали еще одно фото, на котором видно, что кто-то из местных жителей решил не терпеть «героев парковки» и вызвал на место происшествия правоохранителей.

Фото из соцсетей

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