Сколько уклонистов хотели сбежать за границу с 24 февраля: ответ ГПСУ

Тысячи украинцев пытались незаконно пересечь границу.

Фото: ГПСУ

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что с начала полномасштабного вторжения около 19 тысяч украинцев пытались незаконно пересечь границу. Об этом он сказал на брифинге.

Он отмечает, что в летний период пассажиропоток на границе значительно вырос.

«В конце весны ежесуточно границу в обоих направлениях пересекали 85-90 тыс. человек. Однако с июня пассажиропоток начал расти: сейчас в будние дни граница пересекает 110-120 тыс. человек в сутки, а в выходные — 120-140 тыс», — рассказал он.

Также добавляется, что в среднем около 150 человек, в том числе мужчины от 18 до 60 лет получили отказ в пересечении границы.

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