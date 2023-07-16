В Киеве будут судить 4 водителей, которые предлагали взятки полицейским

Нарушители предлагали полицейским взятки за непривлечение к административной ответственности

Полиция Киева сообщила, что в течение июня следователи Святошинского управления полиции направили в суд четыре факта предложения неправомерной выгоды патрульным полицейским. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Водители, нарушая правила дорожного движения или находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались откупиться во избежание административной ответственности.

«Так, 40-летний водитель, проехавший на запрещенный правилами дорожного движения Украины знак 3.21. «Въезд запрещен», предложил инспекторам полиции 300 гривен неправомерной выгоды во избежание ответственности. Вместо уплаты штрафа в размере – 340 гривен, мужчина получил подозрение в совершении уголовного преступления.

Еще три водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, пытались «откупиться» от наказания. В отношении нарушителей инспекторы патрульной полиции составили соответствующие административные материалы, а следователи сообщили им о подозрениях по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины – предложение неправомерной выгоды должностному лицу.

52-летний и 47-летний водитель отказались от прохождения проверки на состояние опьянения и предложили патрульным 500 гривен и три тысячи гривен, чтобы их отпустили. Другой, 33-летний нарушитель, количество алкоголя в организме которого превышало норму почти в восемь раз во избежание ответственности предложил полицейскому 1720 гривен неправомерной выгоды», - сообщают в полиции.

Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительные акты в Святошинский районный суд для рассмотрения дел по существу. За совершенное нарушителям грозит штраф до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы сроком до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

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